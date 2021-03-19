見遊民買便當想幫付！他一掏錢「結局反轉」 千人被逼哭
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 13:51:18
台灣處處有溫情！有名網友17日到台東一間便當店買晚餐時，遇到遊民也想點餐，善良的他就想上前幫忙遊民付錢，沒想到櫃檯員工卻解釋「公司都會免費供應給遊民！」意外得知店家的暖舉，就讓他大讚直呼「讓我看到人性溫暖溫馨的一面～」
原PO於臉書社團《台東大小事(110年)》上發文，表示17日傍晚在某間便當店買好晚餐準備離開時，看到一名疑似是遊民的駝背年長男子站在櫃檯前，以微弱的聲音向員工點了幾樣菜，「我也納悶的站在身旁看著這位男子，我想知道最終的結果是他到底有沒有錢可以吃飯」。然而他大概等了約2分鐘，就忍不住向櫃檯人員表示「他的便當錢我來付」，但讓他驚訝的是，櫃台人員隨即解釋「他固定時間都會來拿便當，公司都會免費供應給他！」意外得知店家的暖舉後，也讓他暖心直喊「讓我看到人性溫暖溫馨的一面～」貼文一曝光，至今已有超過4千多人按讚，不少人也紛紛留言讚賞，「善行該讓大家知道，真棒的行為，大家多買這家便當，助善行」、「好有愛，社會更美好」、「讚，太棒了有愛心」、「支持良心店家！」、「太棒了，分享出來希望更多這種人讓社會更溫馨」。（編輯：陳雅雲）