原要將手臂獻給國產疫苗 陳時中透露「已參加臨床試驗」
記者賴志昶／台北報導
2021-03-19 14:28:14
AZ疫苗抵台後，外界就關注中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中是否會帶頭施打。對此，陳時中今（19）透露，他原本是要把手臂留給國產疫苗的，甚至已經加入國場疫苗藥廠的臨床試驗，但現在AZ疫苗進台後，他也陷入兩難，可能今晚跟專家小組開會之後就會決定。
「我本來是要留給國產的（COVID-19疫苗）。」陳時中透露，在3月3日當天，他在知道AZ疫苗抵台的前1個小時，其實人就在醫院進行抽血、心電圖等疫苗臨床試驗的前置作業，因為他知道高端藥廠缺乏65歲以上的臨床試驗對象，那他保持著要支持國產的心，也決定加入臨床試驗，為國產疫苗盡一份心力，甚至也已經領了1000元的臨床試驗金。陳時中說，他原本就是要把手臂留給國產疫苗，不過在知道AZ疫苗抵達台灣後，就陷入兩難，「想說要左手留給國產、右手留給AZ」，不過醫生說不能混著打，也許他今天下午與專家小組召開會議後，就會決定要施打哪個廠牌的疫苗。
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