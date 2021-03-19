特企／遠東百貨挺農友　愛鳳梨嘉年華旺起來

在這鳳梨議題發酵的時刻，遠東百貨關懷在地農民，要讓消費者品嘗香甜鳳梨，全台遠百從3月18日起陸續推出「愛鳳梨嘉年華」活動。(3月18日)在板橋大遠百熱烈揭幕，新北市農業局李玟局長、社會局許秀能副局長，新北市果菜運銷公司江惠貞總經理，板橋社會福利服務中心陳思穎督導，以及遠東百貨林彰豐營運長、板橋區施智耀總店長、city’super劉朝雄營運長等貴賓蒞臨。現場還有元首御用主廚雷議宗師傅實演寶島鳳梨燒排骨、鳳梨果香冰沙，現場飄香令人食指大動。

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新北市農業局長李玟表示，非常感謝新北市政府厝邊好鄰居的遠東百貨熱情響應，訂購了5公噸，價值20萬元的鳳梨，同時，也代表新北市感謝遠東百貨捐贈鳳梨物資給新北市的弱勢家庭，讓有需要的人享受鳳梨的美味。

遠東百貨板橋區總店長施智耀表示，遠東百貨挺台灣農業的初心始終沒有改變，此次特別規劃愛鳳梨嘉年華活動支持台灣農友，除了有豐富的鳳梨相關產品，更有新北市果菜運銷公司運來整卡車的鳳梨，規劃做為來店禮，就是希望把台灣在地優質農產和大家新鮮分享。

板橋大遠百即日起至3月24日在B1綠洲區舉辦「愛鳳梨嘉年華」，販售台灣金鑽鳳梨及串聯鳳梨相關農產品，有超夯名店曹爺鳳梨果乾、鳳阿姨金鑽鳳梨鮮果醬、吳寶春麥方店鳳梨酥、岩島成鳳梨限定麵包……等，呈現多樣化商品給消費者，齊心力挺台灣農民。館內更有一系列鳳梨實演秀達人上菜，教導消費者以新鮮鳳梨入菜，像是金旺排骨湯、白木耳鳳梨醬、鳳梨照燒燴飯……等等。

「愛鳳梨嘉年華」全台遠東百貨採購近萬顆當季本土新鮮鳳梨，第一波遠百信義A13、遠百寶慶、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百桃園要當作來店禮和消費者分享。還會採購鳳梨周邊商品致贈公益團體，讓香甜滋味飄送滿滿公益溫馨。板橋大遠百捐贈鳳梨糕餅物資致贈板橋社會福利服務中心，希望有更多人一起愛鳳梨。

除板橋大遠百外，全台遠東百貨在異國美食館「FE21' World Gourmet」、city'super及館內超市，合力推出「愛鳳梨嘉年華會」活動，展出台灣鳳梨及一系列鳳梨周邊加工食品，力挺台灣農友。

板橋大遠百愛心認購1卡車3,180顆鳳梨，於3月19日至3月22日憑HAPPY GO卡及全館當日單筆消費滿888元，即贈台灣金鑽鳳梨乙顆，每日限量250顆，分享好吃的台灣鳳梨給消費者，好運旺10倍！大食代消費250元發票，可至大食代寶島冰果室兌換新鮮切片鳳梨乙份，每日限量100份。

除了鳳梨甜，回饋更甜！板橋大遠百3月19日至4月14日「美麗購物節」開跑，化妝品當日單筆滿3,000元送300元、10,000元再加送200元，化妝品刷12大銀行信用卡再享10,000元送400元。