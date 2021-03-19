史無前例的競賽　美女跳傘運動員與飛機空中大尬特技

來自波蘭的Red Bull跳傘明星Maja Kuczyńska，以及競技飛行員Łukasz Czepiela，取經滑板經典特技，融入自己的空中旋轉技巧，打造了這場令人難以置信的空中競賽“Game of A.I.R.“。

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▲來自波蘭的Red Bull跳傘明星Maja Kuczyńska，以及競技飛行員Łukasz Czepiela，取經滑板經典特技，融入自己的空中旋轉技巧，打造了這場令人難以置信的空中競賽“Game of A.I.R.“。（圖／Red Bull提供）

× ▲來自波蘭的Red Bull跳傘明星Maja Kuczyńska，以及競技飛行員Łukasz Czepiela，取經滑板經典特技，融入自己的空中旋轉技巧，打造了這場令人難以置信的空中競賽“Game of A.I.R.“。（圖／Red Bull提供）

▲來自波蘭的Red Bull跳傘明星Maja Kuczyńska，以及競技飛行員Łukasz Czepiela，取經滑板經典特技，融入自己的空中旋轉技巧，打造了這場令人難以置信的空中競賽“Game of A.I.R.“。（圖／Red Bull提供）

× ▲來自波蘭的Red Bull跳傘明星Maja Kuczyńska，以及競技飛行員Łukasz Czepiela，取經滑板經典特技，融入自己的空中旋轉技巧，打造了這場令人難以置信的空中競賽“Game of A.I.R.“。（圖／Red Bull提供）

▲來自波蘭的Red Bull跳傘明星Maja Kuczyńska，以及競技飛行員Łukasz Czepiela，取經滑板經典特技，融入自己的空中旋轉技巧，打造了這場令人難以置信的空中競賽“Game of A.I.R.“。（圖／Red Bull提供）