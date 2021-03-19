史無前例的競賽　美女跳傘運動員與飛機空中大尬特技

來自波蘭的Red Bull跳傘明星Maja Kuczyńska，以及競技飛行員Łukasz Czepiela，取經滑板經典特技，融入自己的空中旋轉技巧，打造了這場令人難以置信的空中競賽“Game of A.I.R.“。
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Red Bull跳傘運動員Kuczyńska僅著跳傘服裝和裝備降落傘，自Pilatus PC-6型飛機一躍而下，同時Red Bull競技飛行員Czepiela則駕駛著Extra 300型飛機在一旁飛行，進行壯觀的特技飛行表演。本次空中競技比賽形式是參考Game of SKATE遊戲規則制定的，該遊戲是由參賽者互相設定要執行的技巧，每次犯錯就會從SKATE單詞中獲得一個字母，最快累積到SKATE所有字母者則失敗（即犯錯次數最多者）。而本次Maja和Luke便是參考創造了新版本，稱為“Game of A.I.R.“。這個前所未有的空中競賽，一開始的想法是來自於Red Bull跳傘運動員，Kuczyńska分享：「當我在思考要如何在空中跳傘的時候，能夠表現出類似飛機的飛行動作，我想到了像是前空翻、後空翻和類似的動作。而Luka則立刻想到可以用平行旋轉來表現。於是當我們見面時，我們便開始談論要如何做到這些動作，以及是否真正可行。」“Game of A.I.R.“的競賽在斯洛文尼亞的Bovec舉行，那裡的跳傘條件非常完美，此外壯麗的山林景觀更為這項挑戰加分了令人驚嘆的畫面。
從運動的角度來看，這項競賽對運動員來說是一個巨大的挑戰，「最困難的部分就是在Maja附近飛行，」Czepiela說道，「我的飛機幾乎是垂直向下在飛行，我彷彿陷入了一個非常深的漩渦中，以持續增加的速度降落，過程中累加的重力，對我來說確實是一項艱難、考驗體力的任務。」除了鏡頭前的運動員，還需要一組專業的幕後團隊，才能漂亮完成這項任務，Czepiela補充說明：「這架直升機是由Siegfried Schwarz駕駛的…他先前也曾在Red Bull Air Race賽事，駕駛這架直升機來完成期間的精彩拍攝。還有Marco Waltenspiel，這位跟Maja一起跳傘的人員也竭盡全力來提供這些完美瞬間的畫面，他是一位知名的跳傘運動員兼低空跳傘運動員。還有更多照片是由斯洛文尼亞攝影師Samo Vidic所拍攝的。正是因為有這一群人，才讓這場空中競賽完美成真。」