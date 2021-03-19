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曾刪通聯記錄　高市議長曾麗燕胞妹收押禁見

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-03-19 19:03:13

檢方認為曾麗燕胞妹曾麗鴻有串證的可能性，向法院聲押。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.19）
▲檢方認為曾麗燕胞妹曾麗鴻有串證的可能性，向法院聲押，高雄地院下午裁定羈押禁見。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.19）
國民黨籍高雄市議長曾麗燕驚傳涉嫌詐領助理費，今（19）日凌晨零點許，裁定以200萬元交保，而胞妹曾麗鴻因有串證可能性，向法院聲請羈押禁見，高雄地院下午指出，案件尚有證人未到案，且曾麗鴻曾刪除與曾麗燕間的通聯紀錄，足認被告有湮滅證據之虞、勾串共犯或證人之虞，認有羈押之必要，裁定羈押禁見
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高雄地檢署今日上午表示，經多名檢察官訊問，認議長曾麗燕、胞妹曾麗鴻均涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款及刑法第214條等罪之犯罪嫌疑重大，其中胞妹曾麗鴻因有湮滅證據及勾串共犯之虞，且有羈押之必要性，向法院聲請羈押禁見，而議長曾麗燕檢察官訊問後，當庭諭知以200萬元交保。
高雄地院下午則指出，經法官訊問後，曾麗鴻坦承使公務員登載不實公文書犯行，但否認涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款之犯行，但有相關事證可憑，足認被告犯罪嫌疑重大。
行政庭長楊國祥說明，審酌被告於調詢、偵訊時前後供述不一，與曾麗燕有親屬關係，曾麗鴻又曾刪除與共犯間之通聯紀錄，有事實足認有湮滅證據之虞、勾串共犯或證人之虞，且諸被告所涉犯嫌之規模及金額，對社會秩序及相關財產所生危害非小，認有羈押之必要，因此裁定羈押，並禁止接見通信及收受物件。
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