曾刪通聯記錄　高市議長曾麗燕胞妹收押禁見

國民黨籍高雄市議長曾麗燕驚傳涉嫌詐領助理費，今（19）日凌晨零點許，裁定以200萬元交保，而胞妹曾麗鴻因有串證可能性，向法院

，高雄地院下午指出，案件尚有證人未到案，且

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高雄地檢署今日上午表示，經多名檢察官