東元父子不合鬧內鬨 寶佳表示遺憾盼兩人盡釋前嫌
記者許家禎/台北報導
2021-03-19 19:13:02
東元集團少東黃育仁昨（18）日晚間無預警請辭在集團的相關職務，引發市場關注。東元集團回應董事會對此深感婉惜與遺憾。最後，父親會長黃茂雄慰留無效，東元今（19）日正式重訊公告黃育仁因個人因素辭去董事職務。而寶佳機構也發出聲明再度強調，「絕無外界所提爭奪經營權或爭取特定席次之憶測」。至於媒體報導黃育仁預計另提6席董監事，黃也透過幕僚回應，「這部分言之過早」。
東元集團今年董監事改選，原本外界認為寶佳機構持有東元25%股權，來勢洶洶將對公司派經營不利，但日前上演大和解，黃茂雄策略聯盟華新麗華與寶佳決定將共同協商推出董事人選，但媒體披露其實黃茂雄的長子黃育仁對父親引進外部勢力與寶佳和解感到不滿，認為此舉「引狼入室」，且應專注本業，因此轉而尋求集團原始股東的支持，擬爭取董座職位。黃育仁昨晚拋出震撼彈，發出聲明表示集團目前經營路線，將難以面對未來的挑戰，因此只好痛下決定，即日起請辭東元電機常務董事，及資訊電子事業群執行長職務，同時也將不再接受董事會的董事提名。對於外傳他將提6席董監事，他也透過幕僚表示，「對周刊為何如此報導感到不解，關於這部分一切都還言之過早」。對於黃育仁的請辭，黃茂雄慰留無效，東元今天公告董事異動，黃育仁因個人因素辭去董事職務。至於寶佳機構也發出聲明，強調基於股東身分期望東元永續發展重返世界領導品牌地位前提不變，之前也早已和其他股東代表達成共同舉才、合推董事的共識，絕無外界所提寶佳爭奪經營權或爭取特定席次之憶測。寶佳指出，創辦人林陳海董事長一貫立場是以和為貴，希望協助東元持續維持機電核心事業的領先地位及深化東元於綠能、太陽能、電動車及智能製造等先進領域之發展商機，創造更長期的價值。因此認為東元需由專業並無私的經營團隊來引領公司發展。關於黃育仁請辭，寶佳深表遺憾，指出在幾次會面中對於黃的學經歷及溫和謙聰態度深為肯定，對寶佳提出的聚焦改革策略也極為認同。董事會成員換屆改組前夕，寶佳以股東身分懇切希望黃會長父子能盡釋前嫌，希望在黃家父子、原始股東及新股東成員的齊心合作下，讓現任經營團隊更能心無旁鶩專心鞏固東元在馬達事業創立的世界領先地位。