名家論壇》李兆立／央行左手出重招打房 右手打臉行政院
文/李兆立
2021-03-20 12:38:51
房價直直飆，民怨跟著漲，終於讓政府坐不住了。除了財政部喊出「房地合一稅2.0」，中央銀行更是連連出招，去年年底先開第一槍「選擇性信用管制」，僅僅事隔四個月再開第二槍，加重力道抑制炒房之意，非常明顯。
央行如此頻繁出手，其實相當罕見。這次的出招到底透露出什麼意涵，打房的預期成效又是如何？第一，短短四個月又出手，房價飆漲情形恐怕不妙。央行的報告開宗明義指出，是因為滾動檢討了房價管制的四項指標，發現仍然有過多資金流向房市，所以決定加重力道打房。換句話說，政府去年年底所宣稱的「宣示打房決心，讓市場產生預期心理而收斂」並未如實兌現，而建商更沒有如同過去幾個月哭訴的「政府打房，快活不下去」。內政部下個月即將公布的2021年第一季房價指標，各項數據恐怕更加難看。這或許也說明了，去年一再宣稱「房價只是溫和上漲」、「台灣囤房問題不嚴重」的行政院各部會，最近為何動作頻頻，一下子說要力推「房地合一稅2.0」，一下子把囤房稅丟出來試水溫又縮手。第二，央行首次對工業區土地出手，凸顯經濟部過去處理閒置土地的成效不如預期。台灣工業區被炒作囤地早已不是新聞，更惡劣的是一邊囤地，一邊還拿來抵押，貸款去買更多地來囤，導致工業區土地價格飆漲。結果近年台商鮭魚返鄉時買不下手，迸出「工業區一堆土地閒置，台商卻找不到地」的荒謬情況，經濟部才終於開始正視。因此，經濟部工業局曾宣示會加強管理工業區用地，督促土地活用並開罰囤地大戶，並預計在去年10月公布裁罰名單。結果直到今天，我們依舊看不到這份名單。央行這次破天荒對工業區閒置土地出手，抵押貸款從「銀行自律」變成「最高限貸5.5成」，表示工業區土地價格已經病入膏肓，銀行自律和經濟部管制成效不彰，只好自己從資金面下手。第三，政府打房政策做足了嗎？囤房該不該處理？央行與行政院顯然不同調。談到台灣的「高房價高空屋」困境，蔡總統也曾肯認這個問題，但一談到「囤房」，政府的反應就變得相當微妙。例如，內政部次長花敬群去年突然語出驚出，宣稱「囤房問題有限，住宅分配朝向均衡趨勢發展」，結果不僅被民間團體OURs整理財政部稅籍資料打臉，央行的報告也明白指出「囤房問題惡化」。又如，行政院宣布不推囤房稅，記者會舉出「恐衝擊78萬戶租屋族」和「韓國開徵囤房稅，反而造成房價上升」兩大理由，結果被時代力量立委質詢時才承認，所謂78萬戶的說法沒有統計來源，而所謂「韓國囤房稅反而助長房價」的說法也沒有實證資料。事實是，韓國總統文在寅的打房期間，韓國房租漲幅是台灣的一半。央行的報告更進一步指出，韓國房價飆漲的主因是「房屋供給嚴重不足」，而台灣正好相反，是「供給大於需求」的囤房問題。對於囤房稅該不該開徵，畢竟是財政部的職權，中央銀行沒有明講，但這回的加強管制措施卻給了答案。央行針對「第三戶」與「第四戶以上」進一步加嚴貸款條件，除了避免投機炒作，「第四戶以上」正好是囤房稅的起徵點。該不該處理囤房，央行的態度看來相當明顯。最後，央行這次確實出了重手，但在政府政策工具未齊全的情況下，打房成效恐怕依舊有限。台灣房價問題沉痾已久，高房價高空屋的困境所牽涉的利益更是複雜難解，因此需要多管齊下，才有逐步解開的可能。自從去年年底以來，民進黨政府為了因應房價飆漲，已祭出「選擇性信用管制」、「實價登錄2.0」和「房地合一稅2.0」，再加上央行這次的「選擇性信用管制2.0」已經連出四招，看似展現了打房決心，但回顧過去就會發現仍有欠缺。畢竟，「選擇性信用管制」並非沒有出現過，結果上回實施的那幾年，正好是房價飆升速度最快的幾年；「房地合一稅」也是現在就有的制度，如今雖然可望通過升級版，過去一年來也證明了對抑制房價飆漲效果有限。真正的問題是，除了要從「流量」端，透過信用管制和房地合一稅來抑制炒作交易，更要從「存量」端同時下手，透過囤房稅的提高並落實開徵，來引導長期墊高房價的空屋囤房儘速出清。要處理囤房問題，央行已用研究報告和管制措施表態，但稅制改革的臨門一腳，還是要靠財政部和行政院自己拿出決心。囤房稅即將於下週的立法院排審，到底要何時開徵，稅制又該如何設計，當然有討論的空間，只希望財政部可以開誠布公，別再拿出更多謊言來搪塞，結果恐怕會被民間專家和央行一再打臉。●作者：李兆立／政治工作者●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com