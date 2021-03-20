送貨員會傻眼！他發明「造型膠帶」超奇葩 網一看全跪了
編輯中心/綜合報導
2021-03-20 14:03:56
網路購物十分便利，不少人會選用「宅配」運送到府，而送宅配的時候，常會使用紙箱裝載貨物。對此，就有日本網友突發奇想，做出一款超奇葩的封箱膠帶，照片曝光後，也讓網友忍不住直呼「這會讓送貨員傻眼吧！」
根據日本媒體《Jタウンネット》報導，有名日本網友「Monyaizumi」在《twitter》表示，自己完成了新的封箱膠帶，造型是用「表面破掉的紙箱」進行設計，所以如果把這個膠帶貼到箱子上，就會讓紙箱有破掉的視覺效果，「貼上越多膠帶，雖然封得越緊，卻也看起來越破」。Monyaizumi指出，因為自己過去常碰到需要幫商品裝箱的情況，久而久之，就浮現「如果用破箱的樣子設計膠帶，看起來一定會很有趣」的想法，於是就開始動手製作，他也透露「為此還認真研究破紙箱的紋路，希望能忠實呈現」，成果也讓他相當滿足，最後將這個設計放上網，讓有興趣的網友購買。許多日本網友看完也相當驚訝，「看了都想買來貼貼看」、「奇才出現了」、「就連送貨的看到也會傻眼吧」、「這idea太有趣了」、「期待也有看起來像傷口的OK繃」、「好想要，必買」、「這膠帶也太酷了吧」、「收貨者：居然送來這種破箱（撕開後）怎麼突然變正常了！」。（編輯：許智超）