NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

35元蛋塔掰了！網曝蝦皮下單「1祕技」：一盒直接變7元

編輯中心/綜合報導

2021-03-20 14:44:04

▲葡式蛋塔在台灣曾經是熱門甜點，眾多葡式蛋塔專賣店短時間大量開設，包括肯德基等均趕上此一熱潮。（圖／翻攝自pixabay）
▲臉書粉絲團《一百五》指出，蝦皮蛋塔其實有一招，可以直接以一盒7元的價位購入。（示意圖／翻攝自pixabay）
17日深夜，有網友在使用蝦皮購物時，意外發現連鎖速食店肯德基的「6入蛋塔禮盒」即享券，只要35元即可購得，消息一出立刻吸引大批民眾瘋搶，瞬間賣爆8萬盒。不過，蝦皮回應因標錯價將全額退款，並提供折扣券補償，引發部分民眾不滿。對此，臉書粉絲團《一百五》卻稱，蝦皮蛋塔其實有一招，可以直接以一盒7元的價位購入。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《一百五》提到，蝦皮35元蛋塔6入事件，律師與消保官皆警告，若消費者已拿到票券，則為雙方購買已完成，受民法保障，賣家片面收回恐觸法。蝦皮主動以消費者名義提出退款，也廣受抨擊，截至昨日下午2點，單台北市法務局已收到近300件申訴案。蝦皮昨晚則宣布，有拿到票券序號但被退貨者，每盒發送140元折價券，可再次購買蛋塔，並使用折價券，即為當時價格。
▲臉書粉絲團《一百五》指出，蝦皮蛋塔其實有一招，可以直接以一盒7元的價位購入。（圖／翻攝自臉書《一百五》）
▲臉書粉絲團《一百五》指出，蝦皮蛋塔其實有一招，可以直接以一盒7元的價位購入。（圖／翻攝自臉書《一百五》）
此外，《一百五》指出，因為蝦皮發送的折價券系統有問題：六盒的消費者會發140＊6的840元蛋塔折價券，用這840元折價券再去買5盒蛋塔＝875－840，只要35元，等於一盒六入蛋塔總共只要7元。而使用6～10盒的折價券，都可以購買N－1盒蛋塔，買到比35元更便宜的價格。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「越送越多」、「這還蠻有誠意的啊」、「當你以為他是要賴皮，他其實只想佛你一波」；不過，也有網友指出「應該問問到底有多少人拿到序號？一堆人付款成功，但序號還沒拿到就被蝦皮退款，蝦皮給的補償到底是不是看得到吃不到呢？」「可惡，序號沒下來啊」。（編輯：賴詠璿）
關鍵字

NOW民調中心

您逛過IKEA敦北店嗎？

您逛過IKEA敦北店嗎？

繼續作答
因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
37.6%62.4%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
25.53%74.47%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
80.32%19.68%
2021-03-16-2021-03-22

你會為了想免費吃壽司而改名叫「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」嗎？

不會
3.15%96.85%
2021-03-17-2021-03-21
即時
推薦閱讀