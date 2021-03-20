35元蛋塔掰了！網曝蝦皮下單「1祕技」：一盒直接變7元
編輯中心/綜合報導
2021-03-20 14:44:04
17日深夜，有網友在使用蝦皮購物時，意外發現連鎖速食店肯德基的「6入蛋塔禮盒」即享券，只要35元即可購得，消息一出立刻吸引大批民眾瘋搶，瞬間賣爆8萬盒。不過，蝦皮回應因標錯價將全額退款，並提供折扣券補償，引發部分民眾不滿。對此，臉書粉絲團《一百五》卻稱，蝦皮蛋塔其實有一招，可以直接以一盒7元的價位購入。
《一百五》提到，蝦皮35元蛋塔6入事件，律師與消保官皆警告，若消費者已拿到票券，則為雙方購買已完成，受民法保障，賣家片面收回恐觸法。蝦皮主動以消費者名義提出退款，也廣受抨擊，截至昨日下午2點，單台北市法務局已收到近300件申訴案。蝦皮昨晚則宣布，有拿到票券序號但被退貨者，每盒發送140元折價券，可再次購買蛋塔，並使用折價券，即為當時價格。此外，《一百五》指出，因為蝦皮發送的折價券系統有問題：六盒的消費者會發140＊6的840元蛋塔折價券，用這840元折價券再去買5盒蛋塔＝875－840，只要35元，等於一盒六入蛋塔總共只要7元。而使用6～10盒的折價券，都可以購買N－1盒蛋塔，買到比35元更便宜的價格。貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「越送越多」、「這還蠻有誠意的啊」、「當你以為他是要賴皮，他其實只想佛你一波」；不過，也有網友指出「應該問問到底有多少人拿到序號？一堆人付款成功，但序號還沒拿到就被蝦皮退款，蝦皮給的補償到底是不是看得到吃不到呢？」「可惡，序號沒下來啊」。（編輯：賴詠璿）