印度外長與美國防長會晤　就全球局勢廣泛對話

（中央社記者康世人新德里20日專電）印度外交部長蘇杰生今天推文說，他與美國國防部長奧斯汀就全球戰略局勢進行廣泛的對話，期待與他一起加強印美戰略夥伴關係。
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天結束與印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）的雙邊會議後，之後又拜會外交部長印度外交部長蘇杰生（S.Jaishankar ）。蘇杰生晚間推文說，他與奧斯汀就全球戰略局勢進行廣泛的對話，期待與他一起加強印美戰略夥伴關係。面對中國持續在東海、台海、南海和中印邊界採取挑釁軍事行動，美國拜登政府決定強化與盟國的關係，呼籲更多民主國家加入對抗專制中國的行列，尤其印度是美國印太政策的重心，奧斯汀首次出訪，除日本和韓國之外，也專程訪問印度。奧斯汀昨晚抵達新德里，立刻拜會印度總理莫迪和國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval），達成繼續強化雙邊國防關係和戰略夥伴關係，也討論了區域恐怖主義及美印國防工業的合作。今天上午，奧斯汀率美國國防部代表團，與辛赫率領的代表團舉行雙邊會議，雙方聚焦廣泛的國防合作，包括跨軍種的接觸、資訊共享、新興國防領域合作，以及相互後勤支援，也討論了印度與中國在拉達克東部邊境的對峙與衝突，及對中國持續在印太地區軍事活動及擴張的憂慮。奧斯汀說，他不認為印度與中國處於戰爭狀態，但美國會與印度、澳洲和日本在印太地區合作，確保維持航行自由、並使印太地區維持自由與開放，並與志趣相投的國家合作，是制止侵略的唯一途徑，「我們希望今後繼續這樣進行」。奧斯汀在與辛赫的雙邊會議會後也宣讀聲明表示，他此行的最重要議程，是「要傳達拜登政府關於我們（美國）對盟友和夥伴的堅定承諾訊息。而印度，在當今瞬息萬變的國際動態變化中，顯而易見的是重要性與日俱增的合作夥伴」。奧斯汀重申，美國致力於與印度建立全面及前瞻性的國防夥伴關係，並以此做為美國處理本區域問題的支柱，「美印關係是自由、開放印太地區的堡壘」。奧斯汀上述談話，顯示美國持續把印度擺在美國印太戰略的最重要位置，並希望與印度等盟友聯合對抗專制中國在印太地區的挑釁與擴張。（編輯：張佑之）11003020