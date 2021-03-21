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面試下樓就接「錄取電話」！女一進公司臉綠　前輩揭內幕

編輯中心/綜合報導

2021-03-21 10:23:52

▲面試官在面對求職者時，有些涉及隱私的敏感問題應避免詢問。（圖／取自Unsplash）
▲網友分享自己去面試時，才剛下樓沒多久就接到錄取電話。（示意圖／取自Unsplash）
每個人去面試的時候，肯定都是奔著自己想要的工作才赴約，也希望面試過後，越快接到錄取通知越好，這樣才能擺脫待業的恐慌。不過，近日就有網友分享自己去面試時，下樓就接到錄取電話，沒想到一進公司讓她超傻眼，貼文引發熱議。
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原PO在「Dcard」貼文指出「三月初去一間公司面試，面試完我走下樓買咖啡，就接到人資電話打來說我錄取了，說3月15日報到，結果20號的下班前三分鐘被約談，老闆說感覺我不適合他們公司，要我做到今天......」。
▲沒想到才剛進公司五天就被開除，令她非常傻眼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲沒想到才剛進公司五天就被開除，令她非常傻眼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
「我還詢問對方原因，他們說五天下來覺得我很不積極，他們需要積極的人，但是，我應徵的是行政，而且帶我的人也都說我沒有做錯，我自認我自己的工作效率還不錯，而且我的主管是老闆娘，但跟我約談的卻是老闆？主管都無法直接對下面員工的嗎？對了，那間是小公司，今天真的見識到了職場的黑暗....」。
貼文一出，網友紛紛回應「越快錄取的反而＝沒考慮，屎缺居多」、「面試馬上接到通知，有8成機率是屎缺」、「我也遇過幾次這種很快就錄取的，但做幾天甚至有做一天就被說不適合也不講清楚原因，只叫別的同事通知我，真是很無奈」、「對方會不會大部分人都找來做看看，最後留下想要的，用試用來挑人」、「原因很簡單，因為小公司沒有再多請一個行政人員的預算，但是突然業務量大增，請工讀生又怕請到地雷，於是就有了這齣，請你來做個5天，在來個試用期不任用」。（編輯：張嘉哲）
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