「改名鮭魚一律開除死當」！男教授遭轟爆 緊急刪文道歉
編輯中心/綜合報導
2021-03-22 07:01:02
知名壽司連鎖店壽司郎上週推出優惠，只要名字中有「鮭魚」兩字者，即可享整桌免單的活動，造成全台掀起「改名之亂」，戶政人員忙的不可開交，引發社會議論。對此，一名藝術史學者兼大學教授的邱建一在個人臉書發文表示「警告員工如果有此行為將開除處理，而如果是班上學生也請自行離開，否則將死當」，此則貼文造成網友不滿，留言灌爆邱建一臉書，而邱建一也隨後刪文，並發文道歉。
邱建一日前表示「在此公告，那個為了吃免費而改名為鮭魚的，如經發現本公司員工，或是日後的新進員工，由於道德瑕疵無法容忍，已不配成為營運團體的一員，一經發現，本公司一律開除處份，我才不鳥啥勞基法，決不寬貸。」「同時，在我學校班上的同學，若是你也改名鮭魚，請自動離開我的教室，免得污了我教室的地板，你不走我直接死當你，一輩子別想從我班上拿到學分，不爽可以到教育部告我，我等你」最後也解釋道，他認為改名吃免費鮭魚的行為「這是貪念，此風不可長。」沒想到，該貼文一出之後，被轉發到Dcard上，不少學生看不下去表示「這教授不會太扯嗎....改鮭魚就死當，會不會管太寬」、「又不是學生的父母，比父母還氣是怎樣」、「教授沒搞清楚他的工作是教書，不是管人家名字要怎樣吧」、「真的扯爆，幫高調」、「太瞎了」。隨後，邱建一也已經刪除該貼文，發文表示「鮭魚文搞得大家議論紛紛實在不好意思，我還是覺得是品格的問題，但我說過一百遍了，這當然不違法，也合乎壽司店的促銷規定。」邱還提到自己已看過班級名單，都沒人跑去改名，但如果真有人這樣做，他還是會生氣會唸，可能還會請學生罰寫自己原名100遍。至於揚言改名就要解僱一事是否違法，勞動部回應，若是老闆真的因此解僱員工，將會違反《勞基法》第12條中關於解僱條件的規定，屬於違法解僱，員工可以依法提出訴訟，要求回復原職或是要求雇主補償損失，例如解僱期間的薪水、資遣費等等；而邱建一任教大學指出此為個人行為，若有學生反映，可能會送教評會檢討處理。（編輯：張嘉哲）