「改名鮭魚一律開除死當」！男教授遭轟爆　緊急刪文道歉

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▲ 藝術史學者兼大學教授的邱建一發表對於「鮭魚之亂」的看法，引發討論。（圖/翻攝邱建一臉書）

沒想到，該貼文一出之後，被轉發到Dcard上，不少學生看不下去表示「這教授不會太扯嗎....改鮭魚就死當，會不會管太寬」、「又不是學生的父母，比父母還氣是怎樣」、「教授沒搞清楚他的工作是教書，不是管人家名字要怎樣吧」、「真的扯爆，幫高調」、「太瞎了」。

隨後，邱建一也已經刪除該貼文，發文表示「鮭魚文搞得大家議論紛紛實在不好意思，我還是覺得是品格的問題，但我說過一百遍了，這當然不違法，也合乎壽司店的促銷規定。」邱還提到自己已看過班級名單，都沒人跑去改名，但如果真有人這樣做，他還是會生氣會唸，可能還會請學生罰寫自己原名100遍。

至於揚言改名就要解僱一事是否違法，勞動部回應，若是老闆真的因此解僱員工，將會違反《勞基法》第12條中關於解僱條件的規定，屬於違法解僱，員工可以依法提出訴訟，要求回復原職或是要求雇主補償損失，例如解僱期間的薪水、資遣費等等；

（編輯：張嘉哲）