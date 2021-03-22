美中會晤爆紅！完美口譯16分鐘被讚翻 陸美女譯員掀熱搜
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-22 07:17:49｜2021-03-22 07:18:42
美國與中國上週於阿拉斯加會談，雙方於開場就爆發激戰，彼此唇槍舌劍、火藥味十足，在國際社會引發廣泛討論。不過在這次會晤中，有一個人也因為在現場即時、精準的傳譯了中國代表長達16分鐘的發言，意外引起關注，她就是有「兩會最美女翻譯」之稱的張京。
綜合中外媒報導，在美中會談的首場開場陳述階段，由於美國務卿布林肯(Antony Blinken)和白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)指責中國的內外政策，引發中方代表不滿，中共中央政治局委員、中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，對著美方人員發表了長達16分鐘的談話；就在張京準備翻譯楊潔篪的談話內容時，楊潔篪還說：「這對翻譯是個挑戰」。報導指出，當時美國國務卿布林肯也表示「我們應該給翻譯加薪」，足見該場會談的翻譯難度著實不低，而張京沉穩的台風、完整準確的翻譯表現，也替她再贏得不少中國粉絲，不少網友紛紛在微博上大讚張京「智慧才華與美貌集於一身」、「優秀的人方方面面都優秀」、「實力與美貌並存」、「應變能力超強」。公開資料顯示，張京是中國外交部翻譯司的高級翻譯，2003年從杭州外國語學校畢業後，就保送外交學院專攻英語，2007年進入中國外交部翻譯室英文處從事口筆譯工作，並於2008年至2009年公派英國留學，獲碩士學位，之後便多次承擔「黨和國家領導人」外事活動口筆譯任務。早在2013年3月，十二屆全國人大一次會議新聞中心舉行記者會時，張京就因為神似女明星趙薇，而引發網友熱議，甚至被譽為「兩會最美女翻譯」、「外交部小趙薇」。此外，當中國網友對張京出眾的外貌及表現猛讚時，不少美國網友卻對美國代表團裡、一位紫色頭髮的翻譯相當不滿，認為布林肯不應帶一位「染紫色頭髮」的翻譯人員隨行，感覺不太正式，無怪乎會給中方機會下馬威、並不給予美方尊重。