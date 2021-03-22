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NBA／換取資產交易魔術「最強亞軍」　勇士開始兜售Oubre

記者黃建霖/綜合報導

2021-03-22 08:53:52

Kelly Oubre Jr.
▲Kelly Oubre Jr.本季被交易到勇士。（圖／美聯社／達志影像）
金州勇士近期戰績有些掙扎，管理層也開始有所動作，根據《The Ringer》記者Kevin O’Connor報導，他們正打算兜售球隊先發前鋒Kelly Oubre Jr.，這位25歲的好手能力雖然不錯，但和球隊的球風並不搭。
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Oubre本季來到勇士，場均可以貢獻14.9分、5.8籃板，而且對於灣區的側翼防守幫助頗大，但他喜歡持球進攻、以及投射中距離的進攻習性，讓他和勇士先發陣容搭配時，效果並不好。
最近一段時間，Oubre雖然仍以先發球員身分出戰，但大部時間都以帶領替補陣容為主。他在本季結束之後，將成為完全自由球員，這也是勇士開始有一些操作想法的原因。
近期魔術隊尋求重建，開始把主力陣容擺上貨價，其中大前鋒「最強亞軍」Aaron Gordon吸引許多球隊的注意，勇士隊也是其中的一員。他場均可以得到14.8分、6.8籃板和4.1助攻。
其實勇士在上個球季時，就曾經在Draymond Green的交易傳聞中傳出Gordon，展現了對這一名全能前鋒的喜愛，不過魔術對於後者開價不斐，若要交易、勇士恐怕必須透過第三方來滿足對方。
勇士交易Oubre可能會尋求得到選秀權或其他有潛力的年輕球員，作為和魔術談判的籌碼，因為勇士目前扣除非賣品的主力球員之外，除了James Wiseman和來自灰狼的首輪選秀權，其實並沒有太多吸引對方的資產。
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