耗水費最快明年上路　5大產業1817家將納入開徵

（中央社記者梁珮綺台北21日電）經濟部擬於明年開徵耗水費，根據水利署調查，每月用水超過上萬度有5大產業，包括石化、造紙、光電、電子與鋼鐵業，共計1817家廠商，每月用水量占比高達4成，未來將被納入徵收對象。

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不過經濟部也鼓勵業者投入節水設施，正在評估獎勵最高抵減6成耗水費，讓產業主動節約用水。

立法院在2016年三讀通過水利法，要求針對用水超過一定水量的用水人徵收耗水費，水利署最初規劃「一定水量」定義為每月使用1000度以上，不過近期傾向改為1萬度。

1000度調整為1萬度的原因，相關官員解釋，實際清點發現，每月用千度以上的廠商有8000多戶，家數太多，一旦開徵，政府也要付出龐大行政成本，因而重新評估用水大戶定義，最終敲定以萬度為門檻，並在枯水期開徵。

官員表示，評估條件為「用水最多、家數最少」，水利署資料顯示，月用9萬度以上的超大用戶有256家，用水量占整體的29%；1萬度至9萬度的大戶則有1561家，用水量占比12%，加總後，月用萬度以上的1817戶廠商，每月用水占整體的41%，產業別包括石化、造紙、光電、電子與鋼鐵業。

也就是說，明年一旦開徵耗水費，上述產業別將是主要適用對象。

官員說明，門檻訂定後，下一步就是要將產業分類，並針對不同產業訂費率，耗水費率直接採每度幾元計費，而非用水比例，至於外界最關心的費率，「還沒確定，但應不會太高，還要考慮企業的容受能力」。

官員強調，耗水費開徵精神是盼廠商能節約用水，以及政府能對水資源進行有效管理，因此，相關細則會擬定減徵條件，如自行設置節水設備的廠商，就能申請投資抵減，最高可抵免6成耗水費，又或廠商要向銀行貸款投資節水設施，可給予低利等，不過，一切仍未定案。

此外，考量部分產業並非每年都有盈餘，當有虧損時，經濟部會給予緩衝期，以「年」為單位。

儘管政府開徵耗水費勢在必行，不過工總秘書長蔡練生強調，產業界最清楚無水之苦，「用水大的不代表是耗水」，有些產業特性就是對水源有大量需求，開徵耗水費只是增加負擔，對節水沒有效果，政府應審慎思考開源與節流，還有鼓勵措施。

目前台灣自來水公司收費有四個級距，10度以下每度新台幣7.35元，11度至30度每度9.45元，31度至50度每度11.55元，51度以上每度12.075元。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1100321