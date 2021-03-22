NBA／20連勝、20連敗都嚐過 火箭是聯盟史上唯一一隊
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-22 09:19:10
休士頓火箭本季度過一個慘澹的賽季，今天在以112:114敗給奧克拉荷馬雷霆之後，他們吞下20連敗，也成為NBA史上唯一支奪得20連勝和20連敗的球隊。
火箭作為「德州三雄」之一，戰績一直相當穩定，靠著數據分析，他們挑選適合的球員，並且精打細算避開豪華稅，雖然近10年未曾奪得冠軍，但闖進2次西區決賽，並且連8年打進季後賽，連續14季勝率破5成，也是相當值得誇耀的成績了。然而在本季交易掉超級球星James Harden之後，火箭雖然短暫的有「迴光返照」的現象，打出一波連勝，但在中鋒Christian Wood受傷之後，他們被打回原形，連敗不止。Wood目前已經傷癒歸隊，今天對雷霆的比賽他砍下砍27分、8籃板，然而還是救不了球隊，火箭在主控John Wall絕殺失手的情況下，吞下20連敗，目前戰績11勝30敗，排名西區倒數第二。火箭曾經在2007-08賽季打出史詩般的22連勝，令人驚奇的是，當時球隊的兩大主力球員「移動長城」姚明和「T-mac」Tracy McGrady都因傷沒有完整的參與連勝，但他們靠著Shane Battier、Luis Scola、Rafer Alston、Chuck Hayes等眾將的發揮，以及高昂的士氣，最終寫下隊史紀錄。其實在2017-18賽季，當時交易來「CP3」Chris Paul的火箭也曾打出17連勝，當年季後賽和「宇宙勇」大戰7場，該系列賽也讓人印象尤新。但往日光輝不在，如今的火箭正在低潮的泥沼中尋求翻身，讓人也有些感嘆。