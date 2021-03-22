浩鼎案三度「查無不法」 翁啟惠：感謝監察院還我清白
前中研院前院長翁啟惠因「浩鼎案」在2017年被監察院彈劾，還遭判申誡。他於2018年獲判無罪定讞，並多次向監院陳情爭取撤銷申誡；監委蔡崇義等人近日發布最新的調查報告，逆轉認定翁啟惠並無違反公職人員利益衝突迴避法、也無財產申報不實；而監院創下「一案三查」紀錄，三度查無不法挨批「自打臉」，翁啟惠將可據此向法院聲請再審。
翁啟惠21日晚間發布聲明表示，如他一向所堅持，當年的起訴、彈劾及公懲會因此做出申誡，都是基於錯誤事實，且已嚴重傷害他的名譽。對於此次監察院在收到陳情後，願意依據彈劾後所發生的新事實及新證據，重新檢視整個事實，並提出詳盡的結論，釐清事實，還他清白，他要致上誠摯謝意。翁啟惠指出，先前他遭遇司法事件時，在法院未審判前即受到監察院以9大缺失提起彈劾，但隨著法院判決無罪確定後，主要僅有「是否財產申報不實，因而違反利益衝突規定？」在司法程序後尚未釐清。而公懲會先前作出申誡，理由是「不實申報財產，因而違反利益衝突規定」，但是在嗣後程序中，上屆及這屆監察院已分別於2019年及2020年經過訴願委員會詳查，確認他並沒有不實申報財產。翁啟惠續指，這兩屆監察院嗣後於2019年及2020年主動進行的獨立調查中，也認定他並無違反利益衝突規定，中研院也從未認定他有違背任何規定。均已證明自己沒有「不實申報財產，因而造成利益衝突」的任何行為。而先前雖整理資料向公懲會提出再審，詎料在監察院向公懲會提出的回覆及公懲會開庭時的陳述，都無視前述訴願會的議決及監察院自行調查報告內容，導致他在再審中也不能獲得公平對待。翁啟惠強調，這也是他再次陳情的主要原因。而監察院此次結論同意「訴願之決定確定後，就其事件有拘束各關係機關之效力」之原則應該被適用，亦即監察院對外（包括對公懲會）不得再做不同陳述，這也證明了他的陳情是有道理的。而監察院在有新事實、新證據的情形下，願意重新審視過往案件，他認為是值得鼓勵及肯定的，這也才符合設立監察院及人權立國的宗旨。