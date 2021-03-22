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無視防疫限制！遊客擠爆邁阿密海灘　當局急宵禁

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-22 09:53:44

▲佛羅里達州邁阿密灘(Miami Beach)上週末湧入大量遊客，出於防疫考量，當地政府不得不祭出宵禁和緊急狀態。（圖／翻攝自NBC News）
▲佛羅里達州邁阿密灘(Miami Beach)上週末湧入大量遊客，出於防疫考量，當地政府不得不祭出宵禁和緊急狀態。（圖／翻攝自NBC News）
美國疫情隨著疫苗大規模施打，近期略有降溫，受困已久的民眾迫不及待要好好活動筋骨，佛羅里達州邁阿密灘(Miami Beach)上週末便湧入大量遊客「報復性出遊」，迫使當地政府不得不祭出宵禁和緊急狀態。
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綜合外媒報導，已過週末大批民眾無視防疫限制，在邁阿密灘南部聚集並狂歡，過去數天聚眾鬥毆事件甚至越來越頻繁，亂象叢生。
報導指出，每年3月或4月是美國學生的重要假期，大批學子都會湧向佛州等觀光勝地，邁阿密海灘地區也因此被擠爆，許多人都沒有戴口罩，更無社交距離可言。
邁阿密灘市長蓋爾伯(Dan Gelber)表示，當地人潮明顯較往年為多，除了報復性出遊，大概也與其他地方仍未完全開放、部分地區天氣太冷等因素有關；由於遊客太多，蓋爾伯20日宣布當地進入緊急狀態，並於同晚8點起實施宵禁，時間從晚上8點持續到清晨6點，預計將實施到4月12日。
雖然宣布宵禁後，人潮有明顯變少，但仍有部分民眾無視禁令、堅持外出，當地警方甚至一度發射催淚彈等物驅散，並已拘捕至少12人。
 
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