台股早盤跌破萬六後急拉漲百點 台積電熄火、航運紅通通
記者許家禎/台北報導
2021-03-22 09:57:27
美債殖利率持續震盪走高，使美股道瓊上周五（19日）終場跌234點。台北股市今（22）日開盤跌4.74點，加權股價指數以16065.5點開出，早盤一度跌破萬六大關，來到15983點，但9點半過後急拉到盤上，漲百點來到16178點。權值股台積電震盪回測，早盤跌3元，跌幅0.5%，鴻海強勢漲2.8%以上。而盤面焦點為貨櫃航運股，包括陽明、萬海、長榮都飆漲停。
美股道瓊指數下跌234.33點，或0.71%，收32,627.97點；標普500指數下跌2.36點，或0.06%，收3,913.10點；那斯達克指數上漲99.07點，或0.76%，收13,215.24點；費城半導體指數上漲35.15點，或1.18%，收3,011.37點。台北股市今日開盤跌4.74點，加權股價指數以16065.5點開出，早盤一度跌破萬六大關，權值股台積電震盪回測，早盤跌3元，跌幅0.5%，來到588元。旺宏、華邦電、大立光也相對弱勢，跌1%上下。至於鴻海預計25日召開MIH聯盟會員大會，美系外資唱旺，今股價強勁，早盤漲2.8%以上，來到127元。而群創漲3%、友達漲0.5%成交量大。而今日盤面焦點為貨櫃航運股，如陽明、中櫃、長榮、萬海、四維航皆飆漲停，華航漲6%、裕民漲5%。太陽能茂迪、安集、聯合再生也漲5%。