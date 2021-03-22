AZ疫苗開始施打 不到3成北榮醫護願意挨針
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-22 11:40:46｜2021-03-22 11:41:33
台灣首批新冠肺炎牛津AZ疫苗今（22）日開始施打，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中一早來到台大醫院，率先接種疫苗，盼能增加國人信心。不過，根據榮民醫療體系調查，平均只有2~3成醫護人員有願意打AZ疫苗。
立法院外交及國防委員會今日邀請退輔會主委馮世寬做業務報告，並備詢。媒體關注疫苗施打情況，馮世寬會前受訪表示，目前榮家已在調查，也希望榮民接受施打，配合政策。國民黨立委廖婉汝詢問目前退輔會所屬榮院所分配到的多少劑疫苗?高雄榮總院長林曜祥表示，高雄榮總分配到1900劑 ；台中榮總院長陳適安表示分配到1200劑；而北榮許惠恒表示，北榮分配到500劑。廖則質疑為何北榮這麼少? 許惠恒則表示，由於台北地區醫院比較多，所以北榮分配的數量也比較少，指揮中心會視需要做適當分配。廖婉汝追問北榮目前施打狀況，許惠恒在答詢指出，由於院內醫護人員的意願統計，目前僅有2至3成的醫護人員願意施打，因為國外一些施打疫苗後遺症的報導，一開始大家會擔心，但在AZ疫苗施打後，醫護人員施打意願應該即會提升。