中國白酒股價狂跌 投資人賠到崩潰：大家都是韭菜
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-22 10:59:25
農曆春節中國股市並未如預期表現回暖，又在節後多次下跌。其中最受吹捧的「白酒股」在農曆春節後不斷下跌，持股、基金過節的投資人被打得措手不及。根據上海證券交易所綜合股價指數（上証指數），中國股市已經從春節後第一個交易日3675.36點，跌至19日的3404.66點，不少年輕的投資人在微博上自稱鮮嫩的「韭菜」。
綜合中國媒體報導，股市下跌的慘況中以白酒股最引人注目。2020年12月，中國刮起一陣「搶購茅台」的熱潮，然而今年春節前1月19日茅台就出現大跌（收報2070元人民幣，下同），由於COVID-19疫情，街頭上的消費人群減少，助漲網路高端酒業的銷售，茅台價格飆漲，但同時也透支了茅台未來3年的增長空間。1月19日大跌後，茅台價格又再次攀升。當時投資客認為，股票和基金依舊有著上升的趨勢，但也知道其中炒作的成分；茅台在2月22日又出現大跌，跌幅6.99%（收報2288元），市值蒸發超過2100億元，中國A股市值同日蒸發1.4兆元。3月8日貴州茅台跌破2000元人民幣關口，接著3月9日收報1936.99元，創下近期低點。雖然之後小幅回升，但至3月19日收報2010元，茅台市值已經較春節前縮水7423億元。而其他白酒也一片「慘綠」，化名「范曉」的投資客向中國《子彈財經》表示「已經跌到麻木了」，年前受到鼓舞讓他在知道白酒股、基金處在高點的情況下，還是抱著「僥倖心理」，認為春節期間白酒銷量上漲，股價也會跟著上漲，沒想到節後白酒股立刻大跌。范曉表示，自己目前不想再看網路討論區的發言，「一開始還想著在（聊天）群裡、討論區學點理財知識，最後發現其實大家都是『韭菜』，看久了反而容易被恐慌心理傳染，工作和生活都受到影響。」
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