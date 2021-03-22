投資台股　如何兼顧「護國神山、存股」效益

2月以來美債殖利率飆升引發全球股市獲利了結賣壓，台股同步修正，不過，資產管理業者認為，台股有五大利多支撐後市仍可期，波段低點反而提供進場機會，想追求「護國神山」成長機會、又想擁有「存股」被動收益的投資人，建議可布局具分紅機制的台股基金，以達到賺價差、領分紅的雙重理財目標。

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五大利多 2021台股配置不可少

投信業者表示，從2008年金融海嘯經驗來看，當景氣回升，美國10年期公債利率緩步走高，股市短線確實會出現修正，但當確認景氣持續全面復甦後，長期而言，股市仍將反映企業獲利成長而上漲，而非反應公債殖利率走勢。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，台股此波段回檔修正屬正常現象，對後市仍看好，主要基於台股有五大利多支撐，將是2021年不可或缺的配置部位，建議投資人可逢低布局。

首先是資金面充沛：美國經濟逐步擺脫衰退，不過尚未全面復甦，預估聯準會仍將維持低利率貨幣寬鬆政策，在市場資金豐沛之下，台股動能可望持續。

二是產業好轉層面擴大，類股百花齊放：此波復甦已從電子擴及金融、鋼鐵、水泥、航運等傳統產業，呈現百業齊放景象，資金也從成長股轉向循環股、價值股及原物料股，台股投資題材豐富。

三是高科技創新推陳出新，挹注成長股動能：台灣身為全球科技供應鏈重鎮，隨新科技、新應用不斷推出，就不用擔心台股沒有表現機會。尤其是電動車等科技創新處於大循環的初升段，將帶動無限商機。

四是缺貨漲價現象延續：全球晶片大缺貨，台灣身為半導體、IC設計等重要零組件供應地，預期在需求強勁、新增產能有限下，產業能見度無虞，有利企業營收獲利表現。

五是台股具有高殖利率優勢：台股殖利率超過3%名列主要股市前茅，加上目前整體本益比僅17-18倍，遠低於美國、中國等科技業動輒50倍以上，深具投資價值。

▲資料來源：復華投信整理，（圖／NOWnews今日新聞製表）

掌握台股收益新主張 分紅機制台股基金問世

為了想多創造現金收益，近年來配息型產品大受歡迎，不過，理財專家分析，因利率直直落，債券基金若想維持高配息，就可能配到本金，導致本金減少，投資效率降低；而高股息股票基金主要以追求獲得股息為主，相對參與股市上漲動能較少。

如何在台股多頭時期賺到價差，同時配息時不會配到本金？今（110）年初剛成立的復華台灣好收益基金訴求「從多頭為主的台股市場，主動選好股，搭配停利分紅機制」，一推出便受到投資人關注。該基金操作以聚焦台灣優質股票，並以賺取的資本利得做為配息分紅的主要來源，讓投資人不用擔心基金配息配到本金，又能掌握股市上漲契機，此外還有一項附加的好處是資本利得分紅免課個人綜合所得稅。

復華台灣好收益基金會由經理人自動幫投資人停利，每半年依照基金可分配收益情形，將買賣股票的獲利分紅給投資人，但也會保留一部分獲利資金，找機會加碼，再創造投資收益。而且基金淨值會維持在10元以上，基金淨值低於10元，不管過去半年報酬率正負，就不分紅，才不會配到本金；基金淨值高於10元，且過去半年報酬率為正，即會分紅一半，而且分紅後，淨值仍得維持在10元。沈萬鈞表示，這種獨創機制就是為了避免配了息，傷了基金價值。

因此，透過分紅型基金有機會參與台股上漲契機，而且分配給投資人的資本利得，都是帳上確定的收益，不會配到本金，很適合想穩定累積資產或做為退休金規劃的族群。