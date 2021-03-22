翁啟惠彈劾案逆轉 國民黨酸：綠色是原諒的顏色
新頭殼
2021-03-22 12:56:53｜2021-03-22 12:57:21
前中研院院長翁啟惠因浩鼎案遭監察院彈劾，監察委員蔡崇義等人近日發布針對翁案第三次作的調查報告，認定翁並無違反公職人員利益衝突迴避法、也無財產申報不實。對此，國民黨今（22日）發布聲明開酸，「再次證明綠色是原諒的顏色」。
就監察院公布調查報告指，翁啟惠在浩鼎案中無財產申報不實及違法利益衝突迴避。國民黨指出，翁啟惠在2017年因浩鼎案遭監察院彈劾，且經法院與公懲會認定財產申報不實，如今總統蔡英文提名的監委上任後重新調查，結果竟然逆轉翻盤，無疑自我打臉，更讓監察院原本所剩無幾的公信力直接歸零，再次證明「綠色是原諒的顏色」。國民黨質疑，翁啟惠一再向監院陳情，自稱「因冤枉而受到彈劾」、受到不公平對待的人民。但試問，有類似境遇向監察院陳情的民眾，誰能有如此待遇？監察院為了翁啟惠創下一案三查先例，絕對是一般市井小民想都別想的特殊待遇，更別說最後還有監委為其提出調查報告翻盤，難掩量身定做的質疑。國民黨指責，早先罷韓團體冒用法務部logo作文宣，法務部長蔡清祥公開說「能原諒就原諒」；之後民進黨團總召柯建銘兒子涉及運毒案因罪證不足獲不起訴，都讓民間流傳「綠色是原諒的顏色」等說法，如今翁啟惠經法院認定的事實，還能被新任監委翻盤，再次證明民進黨執政的黑手早已深入司法、監察等各層面，未來這類案件將層出不窮，國民黨除了表達深切遺憾，也呼籲民眾群起唾棄。