高雄獲配9,700劑AZ疫苗　約2到3週可完成接種

COVID-19疫苗自今（22）日起開打，高雄市首批AZ疫苗獲配8,700劑，3月22日獲配增額1,000劑，總計9,700劑，高雄市衛生局長黃志中、副局長林盟喬，也分別到高雄醫學大學附設醫院、高雄長庚紀念醫院帶領施打，經統計優先接種醫療人員總計約22,575人，以逐日接種540劑，推估約2到3週可完成接種。
高雄市衛生局指出，疫苗由中央直送高雄榮民總醫院、小港醫院、義大醫院、高雄長庚紀念醫院、高雄醫學大學附設醫院等指定合約醫院，提供高雄市23間醫院人員接種，5家疫苗合約醫院主管及感染科醫療人員於疫苗開打首日挽袖接受疫苗施打。經衛生局統計，23家A1及A2類直接與間接照護個案之優先接種醫療人員總計約22,575人，此次獲配9,700劑疫苗，依照醫療人員意願，以逐日接種540劑推估約2到3週可完成接種，衛生局長黃志中表示，醫療院所建立群體免疫力，面對未來逐漸開放的邊境管理才能夠做萬全的準備，並逐步施打到全國民眾，這樣的防疫作為，希望在對抗COVID-19疫情的下半場也能有很好的成績。高雄長庚也在今日上午8點半準時開打，採取預約制，人員施打前先進行評估，確認適合施打後，再到施打區進行注射，注射後在休息區觀察30分鐘，今日預定施打約45人，高雄市衛生副局長林盟喬、高雄長庚李建德副院長和龔嘉德副院長也在場帶領施打。高雄市長陳其邁今日上午抗旱會議前受訪時被問到，行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中都帶頭接種疫苗，身為市長是否會跟進帶頭接種？陳其邁強調，自己並不是第一波要接種的，疫苗要留給第一線的醫護人員施打，相信疫情指揮中心也會針對科學臨床試驗的數據做最好的建議，疫苗還是要聽CDC專家的意見，有時候一些以訛傳訛，或是一些不是事實的評論沒有必要，簡單講就「順時中」就對了，CDC說可以打大家就打，我想這個都是經過臨床實驗的資料跟專家會議的結論，在安全上應該是在可以接受的範圍裡面。
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