高雄獲配9,700劑AZ疫苗　約2到3週可完成接種

COVID-19疫苗自今（22）日起開打，高雄市首批AZ疫苗獲配8,700劑，3月22日獲配增額1,000劑，總計9,700劑，高雄市衛生局長黃志中、副局長林盟喬，也分別到高雄醫學大學附設醫院、高雄長庚紀念醫院帶領施打，經統計優先接種醫療人員總計約22,575人，以逐日接種540劑，推估約2到3週可完成接種。

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高雄市衛生局指出，疫苗由中央直送高雄榮民總醫院、小港醫院、義大醫院、高雄長庚紀念醫院、高雄醫學大學附設醫院等指定合約醫院，提供高雄市23間醫院人員接種，5家疫苗合約醫院主管及感染科醫療人員於疫苗開打首日挽袖接受疫苗施打。