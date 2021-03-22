水庫見底水情吃緊！民眾黨、時力籲儘速開徵耗水費
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-22 15:12:56｜2021-03-22 15:13:58
連續多月未下雨導致水情吃緊，全台多個水庫蓄水量低於20%，今（22）日是水資源日，台灣民眾黨、時代力量都舉行記者會，呼籲儘速開徵耗水費。
立委蔡壁如辦公室舉辦「世界水資源日—大戶水價合理化記者會」，蔡壁如說，台灣水價全世界第二低，27年來沒有合理調整，造成台水虧損，無法累積盈餘做水管的全面汰換，全台還有一半水管使用老舊的PVC塑膠管，每年漏掉2.5座石門水庫。而日本東京漏水率曾經高達23%，近20年平均每年花300億元汰換管線，漏水率降到世界第一的3%，台灣每年卻只花70、80億元在汰換管線。蔡壁如主張，「保障民生用水，落實用水正義」，50度以下的民生基本生活用水、洗車業、小吃業等不調漲，50度以上大戶水價應該合理調整，否則業者不會願意使用每度20元的再生水，節水產業也很難像以色列、新加坡那樣的發展。蔡壁如表示，台灣上一次大旱在2015年，當時「供五停二」，造成人民恐慌，賣場礦泉水、儲水設備被搶購一空，因此才有2016年耗水費的立法。這五年開了60幾場與產業界的座談會，還做了兩次產業衝擊分析、已經擬定4~5個徵收方案，相關研究已經完備，徵收辦法的草案不應該再拖到年底，「政府遲遲不依法開徵耗水費，這種行政怠惰，就是欠缺執行力的政治決心。」時力立委陳椒華也舉行「如何因應極端氣台灣缺水危機」記者會，她表示，上週行政院蘇貞昌院長雖在院會中裁示針對月用1萬度以上的「超級用水大戶」開徵，但沒有開徵期限，開徵對象也較2015年規劃的月用1千度以上用水戶更為限縮，用水度 數寬鬆10倍，開徵戶數也從5856戶下降到1817戶。陳椒華指出，耗水費制度本意是為促使業者採取積極性節約用水措施，行政院應調降開徵門檻，透過級距費率，課以不同的用水負擔，並應及早公佈期程，讓業者有時間做好過度的準備，共同面對缺水課題，轉型往產業永續用水新思維的目標努力。