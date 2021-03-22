改善高雄空污 陳其邁：偕國營企業帶頭做，從減煤開始
記者郭凱杰／高雄報導
2021-03-22 16:29:15｜2021-03-22 16:30:52
為改善空氣品質，高雄市長陳其邁上任高雄市長後即推動「減煤」行動，除推動多項空污改善措施，也優先尋求國營事業帶頭和市府合作，施政半年來已取得初步成效，空品良率上升5.9%，未來將持續推動各項改善措施。
首先，高雄市744座鍋爐提前1年半，於109年年底完成排放改善；第二，要求興達電廠4部燃煤機組，秋冬季節運轉機組負載由65%下降至50%；第三，興達電廠今年起擴大減煤時間30日：第四，持續推動高雄市電力設施空氣污染物排放標準修正草案。其中，中鋼公司目前12部汽電共生鍋爐中，只有3部鍋爐仍在混燒生煤，將在今（110）年內完成全面停燒生煤的目標。自3月1日起已經停燒1部機組，9月15日再停燒另外2部機組，總計將減少燃煤28.8萬噸，每年可再減少7公噸粒狀物及59公噸硫氧化物的排放。同時今年2月23日副市長羅達生在前往訪視中鋼煤礦封閉式建築工程進度，要求中鋼在技術可行下加速工程進度，這項煤倉室內化工程，每年可減少31.6公噸粒狀物排放。此外，中鋼集團中聯公司也隨即加入「減煤」行動行列，在環保局局長張瑞琿3月18日率隊視察時，中聯公司也承諾後續將熱風爐的燃料由生煤及木質顆粒，改為天然氣或其他替代燃料，停燒生煤1.2萬噸，每年可減少2.5公噸粒狀物及5.6公噸硫氧化物的排放。根據環保署空氣品質測站資料顯示，高雄市空氣品質已逐年改善，109年空品良率(AQI≦100比率)由76.9%上升至82.8%，增加5.9%、細懸浮微粒(PM2.5)手動測值由20.5μg/m3下降至18.3μg/m3，改善10.7%，且自109年起高雄市PM10已符合二級防制區標準，待環保署公告後可望正式脫離三級防制區，高市府與各界團體及市民朋友抗空污及減碳立場一致，期望齊心努力持續改善高雄市空氣品質。