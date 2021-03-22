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改善高雄空污　陳其邁：偕國營企業帶頭做，從減煤開始

記者郭凱杰／高雄報導

2021-03-22 16:29:15｜2021-03-22 16:30:52

▲改善空氣品質是高雄市政「四大優先」之一，高雄市長陳其邁聽取中鋼公司空汙防制改善工程與節能減碳進度簡報，要求以減煤為目標並兼顧市民健康與產業發展的雙贏目標。（圖／高市環保局提供）
▲改善空氣品質是高雄市政「四大優先」之一，高雄市長陳其邁聽取中鋼公司空汙防制改善工程與節能減碳進度簡報，要求以減煤為目標並兼顧市民健康與產業發展的雙贏目標。（圖／高市府環保局提供）
為改善空氣品質，高雄市長陳其邁上任高雄市長後即推動「減煤」行動，除推動多項空污改善措施，也優先尋求國營事業帶頭和市府合作，施政半年來已取得初步成效，空品良率上升5.9%，未來將持續推動各項改善措施。
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首先，高雄市744座鍋爐提前1年半，於109年年底完成排放改善；第二，要求興達電廠4部燃煤機組，秋冬季節運轉機組負載由65%下降至50%；第三，興達電廠今年起擴大減煤時間30日：第四，持續推動高雄市電力設施空氣污染物排放標準修正草案。
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▲ 高市府偕國營企業帶頭做，改善高雄空污從減煤開始。（圖／高市府環保局提供）
其中，中鋼公司目前12部汽電共生鍋爐中，只有3部鍋爐仍在混燒生煤，將在今（110）年內完成全面停燒生煤的目標。自3月1日起已經停燒1部機組，9月15日再停燒另外2部機組，總計將減少燃煤28.8萬噸，每年可再減少7公噸粒狀物及59公噸硫氧化物的排放。同時今年2月23日副市長羅達生在前往訪視中鋼煤礦封閉式建築工程進度，要求中鋼在技術可行下加速工程進度，這項煤倉室內化工程，每年可減少31.6公噸粒狀物排放。
此外，中鋼集團中聯公司也隨即加入「減煤」行動行列，在環保局局長張瑞琿3月18日率隊視察時，中聯公司也承諾後續將熱風爐的燃料由生煤及木質顆粒，改為天然氣或其他替代燃料，停燒生煤1.2萬噸，每年可減少2.5公噸粒狀物及5.6公噸硫氧化物的排放。
根據環保署空氣品質測站資料顯示，高雄市空氣品質已逐年改善，109年空品良率(AQI≦100比率)由76.9%上升至82.8%，增加5.9%、細懸浮微粒(PM2.5)手動測值由20.5μg/m3下降至18.3μg/m3，改善10.7%，且自109年起高雄市PM10已符合二級防制區標準，待環保署公告後可望正式脫離三級防制區，高市府與各界團體及市民朋友抗空污及減碳立場一致，期望齊心努力持續改善高雄市空氣品質。
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