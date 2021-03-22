交委考察中市　立委：「中央地方不分黨派齊爭取」典範

立法院交通委員會今(22)日下午考察台中台74線大里及霧峰(草湖)匝道工程進度、大里美群橋改建等程進行會勘，立法委員何欣純與交通部長林佳龍丶立委邱臣遠丶陳柏

及市議員李天生、林德宇、蘇柏興特助等人，針對台74線大里及霧峰(草湖)匝道工程進度、大里美群橋改建等程進行會勘，何欣純盼這些建設成為「中央地方不分黨派齊爭取」的典範。

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爭取十多年的台74大里、霧峰段匝道目前已動工正在施工中，該工程總經費約6億元，2020年7月16日開工，預訂2023年3月完工，目前工程實際進度為2.5%，略為超前。另聯外道路中山路延伸計畫及74下平面道路等，則由營建署及台中市府分別施作，未來可望紓緩台3壅塞交通、聯外交通更加便捷，可說是中央地方合作的最佳典範。希望地方殷切期待的美群橋拓寬工程也能成為中央地方合作的典範。

大里區美群橋1994年興建完成，跨越草湖溪，連接大里與霧峰地區，是附近大里工業區與朝陽科大重要的聯外道路，人口稠密，但橋面路寬只有8米，交通尖峰時段車流龐大，人車爭道險象環生。

何欣純指出，根據台中市政府建設局的計畫，美群橋預計規劃完工後的橋樑寬幅達15米，配置雙向各2車道， 另有設置雙向人行道及護欄設施，串聯兩側自行車道，提供安全便捷的人行空間，經費粗估約需1.3億，正式計劃擬定中，未來要向中央爭取經費補助。

因此，何欣純安排立法院交通委員會考察，邀集交通部公路總局及內政部營建署今天到場協調，會後結論請台中市政府於一個禮拜內盡速提出計劃予內政部營建署申請補助工程經費，並在今年盡速完成水理分析丶橋樑結構安全與細部設計等前置作業，以利工程盡早發包動工。

一行人隨後也走訪「霧峰生態植物園區」，何欣純說，交通部觀光局補助各縣市政府「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」，霧峰區公所提出1500萬經費需求，爭取到中央補助855萬，將串聯林家宅園、望月峰-獻堂登山步道等，與省議會園區形成環狀步道網，讓遊客除了登山健行外，能更深層認識霧峰的歷史文化及觀光休閒農業，進一步達到「地方創生」共同連結，創造產業經濟。