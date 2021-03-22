蔡英文出席學術頒獎 讚疫情當前研究人員更加重要
記者胡宥心／台北報導
2021-03-22 16:57:47｜2021-03-22 17:01:49
教育部今（22）日舉辦「第 24 屆國家講座主持人、第 3 屆國家產學大師獎暨第 64 屆學術獎獲獎人頒獎典禮」，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌都到場頒獎。面對今天備受關注的疫苗議題，蔡英文致詞時特別提到，學術研究者對台灣的貢獻，在現在疫情爆發階段更加重要，政府會繼續給予支持，穩定培養學術研究人才。
蔡英文表示，今年有7位國家講座主持人、3位國家產學大師獎、10位學術得獎人，她代表國家感謝學術研究者對國家的貢獻，從去年疫情爆發，到現在國產疫苗研發已經在臨床試驗，外購疫苗也進入接種階段，這一年特別感受到研究者的重要。而今年台下得獎者就是扮演這樣重要角色，從科學到綠色能源都有傑出貢獻。蔡英文說，這幾年政府積極推動政策，就是希望留下優秀的人才、教授，因爲開始舉辦大師學術獎座，此外，為了引入企業資源，教育部提出的創新條例，提出適度的修改法規，穩定培養，讓學術研究創新高，讓產業蓬勃發展，讓一代一代共享產業發展，研究是漫長艱辛道路，政府會給與支持，希望創造研究人才。蘇貞昌致詞表示，人才養成不易，要有長期研究，學術環境也很重要，過去在威權時代，不尊重學術自由，台灣經過一代又一代，才培養一代又一代的人才。而政府從蔡英文上任以來，教育經費也從2600億元成長到3300多億元，提升快十分之一的經費，就是希望培養人才。國家感謝研究者的共相，也盼他們繼續發揮，引領各領域人才，持續擘劃更大更好的將來。