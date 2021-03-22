重批民眾黨 王婉諭：淪落與反同勢力站一起
新頭殼newtalk
2021-03-22 21:59:02
時代力量立委王婉諭今天(22日)指出，民眾黨新北黨部昨天成立大會上，竟邀請反同政黨「安定力量」的李國憲擔任新北市黨部副主委，並邀請安定力量黨主席孫繼正列席，「民眾黨淪落到和反同勢力站一起，還敢說支持平權」。
王婉諭表示，去年同志遊行的時候，民眾黨說，「未來的每一天，我們也會持續為多元、平權持續努力」，去年5月24日，民眾黨說，「追求共榮社會、機會平等，民眾黨願意一起努力」。王婉諭說，一年時間還沒到，民眾黨在昨天新北黨部成立大會上，竟然邀請了反同政黨安定力量的李國憲作為副主委，甚至連孫繼正都在台下一同慶賀，表示民眾黨「接地氣」、「貼近民眾味」，「民眾黨新北黨部的主委，還是支持愛家公投的謝立功」。王婉諭說，她還以為，民眾黨在性平議題上，是站在平權立場的這邊，沒想到，原來是哪裡有利益就往哪裡貼，「如今，甚至還淪落到跟反同勢力站在一起，大大悖離性別平權的價值，令人不勝唏噓」。對此，時力立委邱顯智也附和說，政黨是共同理念的組織，而後形成穩定、可預測的政治行動，政黨必須一致的表達、整合民意，訴求民眾的認同。邱顯智表示，人權是普世價值，不是選擇題，更不是拿來交換的政治籌碼，若政黨只是相互衝突利益的結合體，用人選才缺乏理念的甄別，那就只有政黨之名，沒有政黨之實，有愧於選民的託付了。邱顯智呼籲，身為時代力量的一員，他戒慎恐懼，希望朝野各政黨，也應該要有這樣的認知。新聞來源為Newtalk 新頭殼