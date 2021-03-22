AZ疫苗在美臨床試驗：保護力79%　無血栓增加風險

《路透社》報導，AZ疫苗的第3期試驗總共有32449人參與，統計顯示，疫苗能夠提供79%的保護力，對於重症、住院方面的患者保護力更高達100%。歐洲國家先前傳出有數起個案在接種疫苗後出現血栓，嚴重者甚至死亡的案例；德國、挪威醫學中心指AZ疫苗形成的抗體很可能誘發血小板反應而出現凝血異常，但歐洲藥品管理局（EMA）仍強調AZ疫苗安全有效。而安全上，21583名接種者的觀察報告顯示，疫苗並未增加血栓形成的風險，也沒有發現罕見的靜脈竇栓塞（CVST）案例。先前歐洲國家因為血栓事件，宣布暫緩接種AZ疫苗，目前德國、法國、義大利以及西班牙都已恢復使用。世界衛生組織（WHO）、國際血栓與止血協會（International Society on Thrombosis and Hemostasis）也建議世界各國繼續使用AZ疫苗。報導續指，與其他疫苗相比，莫德納（Moderna）疫苗的保護力為94%；輝瑞（Pfizer）／BNT疫苗則為95%。阿斯特捷利康計劃在未來數週進一步分析實驗數據，準備提交給美國食品藥品監督管理局（FDA），希望獲當局批准緊急使用權。※【NOWnews 今日新聞】提醒您： 因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。