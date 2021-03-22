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AZ疫苗在美臨床試驗：保護力79%　無血栓增加風險

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-22 18:38:15｜2021-03-22 18:39:04

▲西班牙的衛生官員週三表示，當局正在調查3例接種AZ疫苗後產生血栓的案例，其中1名女教師死亡。（圖／美聯社／達志影像）
▲AZ疫苗藥廠阿斯特捷利康在美國提交臨床試驗報告，指疫苗保護力為79%，且無血栓風險。（圖／美聯社／達志影像）
新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續在各地蔓延，藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與英國牛津大學合作開發的疫苗，近日在美國交出實驗數據，指美國收集的臨床試驗數據顯示，疫苗保護力達79%，和先前在智利、秘魯試驗的數據相同，且沒有血栓等嚴重副作用。
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《路透社》報導，AZ疫苗的第3期試驗總共有32449人參與，統計顯示，疫苗能夠提供79%的保護力，對於重症、住院方面的患者保護力更高達100%。
歐洲國家先前傳出有數起個案在接種疫苗後出現血栓，嚴重者甚至死亡的案例；德國、挪威醫學中心指AZ疫苗形成的抗體很可能誘發血小板反應而出現凝血異常，但歐洲藥品管理局（EMA）仍強調AZ疫苗安全有效。而安全上，21583名接種者的觀察報告顯示，疫苗並未增加血栓形成的風險，也沒有發現罕見的靜脈竇栓塞（CVST）案例。
先前歐洲國家因為血栓事件，宣布暫緩接種AZ疫苗，目前德國、法國、義大利以及西班牙都已恢復使用。世界衛生組織（WHO）、國際血栓與止血協會（International Society on Thrombosis and Hemostasis）也建議世界各國繼續使用AZ疫苗。
報導續指，與其他疫苗相比，莫德納（Moderna）疫苗的保護力為94%；輝瑞（Pfizer）／BNT疫苗則為95%。阿斯特捷利康計劃在未來數週進一步分析實驗數據，準備提交給美國食品藥品監督管理局（FDA），希望獲當局批准緊急使用權。
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