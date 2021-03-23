歐盟官員：英國若拿不到疫苗　要怪阿斯特捷利康

（中央社倫敦/布魯塞爾22日綜合外電報導）英國官員今天要求歐洲聯盟（EU），允許讓他們向英國藥廠阿斯特捷利康訂購的COVID-19疫苗順利出貨。但歐盟官員則說，若英國沒拿到訂購的疫苗，要怪阿斯特捷利康。
歐盟由於境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種進度遠落後已退出歐盟的英國和大西洋對岸的美國，因此揚言對境內生產的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗祭出口禁令，引發歐盟和英國間的緊張升溫。歐盟國家領袖預定在25日高峰會上討論禁止疫苗出口英國議題。英國首相強生（Boris Johnson）也預計和兩大歐盟國領袖德國總理梅克爾（Angela Merkel）及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）談話，盼讓歐盟打消禁令念頭。英國衛生部副部長惠特立（Helen Whately）今天告訴倫敦廣播電台（LBC）：「這類封鎖行動不應發生，我們將繼續與歐盟就相關重要性進行一些明確的討論。」「企業要能夠履行合約義務，這點非常重要。」英國已一再提醒歐盟，若破壞合約法律恐面臨嚴重後果；但倫敦至今仍未明確指出可能有哪些後果。路透社報導，一名歐盟官員今天表示：「錯不在英國，也不在歐盟。而是所有人發現，他們簽約的公司賣過頭了，已經超過產能。阿斯特捷利康必須將疫苗出貨給歐盟客戶。」數名歐盟官員透露，阿斯特捷利康告訴布魯塞爾，英國政府援引供貨合約中的一項條款，防止英國市場完全獲得供應滿足前讓疫苗出口。歐盟國家中，德國、法國和義大利普遍支持對未互惠國家實施更嚴格的出口限制；但荷蘭、比利時和愛爾蘭等國則對切斷英國供貨持較謹慎態度。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100322