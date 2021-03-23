AZ疫苗開打 陳時中帶頭施打
健康醫療網
2021-03-23 08:31:01
【健康醫療網／記者黃心瑩報導】中央流行疫情指揮中心宣布，疫苗訂於3月22日開打。經我國「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）」專家會議討論，AstraZeneca COVID-19疫苗於預防COVID-19疫苗感染及感染後重症之臨床效益，大於接種後發生不良反應之風險，建議依研訂之實施對象逐序推動。指揮官陳時中也於今日上午於台大醫院接種疫苗。
台大醫院院長吳明賢及陳時中 帶頭施打讓國人安心今日開打以來，目前尚未傳出特殊狀況，有35家醫院的院長也已帶頭施打。陳時中早上7點45分即抵達台大醫院，他表示為了不影響醫院作業，也不影響院長其他公務行程，所以特地早一點來打。「今天主要來打AZ疫苗，（台大醫院）院長也願意帶頭來打，讓國人施打更安心，我也會陪同，希望一切順利。」接種疫苗後觀察30分鐘 陳時中：打完背有點痠對於外界質疑自己帶頭施打，是否有作假之嫌？陳時中回應：「不會作假也沒有作假的必要，打疫苗是好事情，不用做假。」同時表示打疫苗就是一般事情，跟打其他疫苗一樣，大家不用緊張，「注意事項大家流程都一樣，QRcode掃下來，完成後觀察30分鐘。這不是比賽，我們先施打讓大家安心，沒有搶打第一針。」陳時中與台大醫院院長吳明賢施打後也於觀察室觀察30分鐘後才離開，下午指揮中心記者會時，陳時中表示並未有特別狀況，「背有點痠痠的，可能是心理作用。」施打疫苗後掃QR碼 自主加入健康回報系統接種COVID-19疫苗後，民眾可以在接種現場掃描Taiwan V-Watch QR碼加入，由民眾自主自願加入健康回報系統，無強迫加入，張上淳召集人表示：「希望預計可以蒐集到三萬筆資料，但沒有強迫性，也沒有處罰機制。」Taiwan V -Watch為「疾管家」新建立之COVID-19疫苗接種後健康回報系統。透過LINE app上的推播提醒，讓接種疫苗的民眾能夠以手機回報健康情況及獲得相關衛教資訊，也會提醒接種者第二劑疫苗施打日期。指揮中心說明，首批AstraZeneca COVID-19疫苗共116,500劑已於2021年3月18日完成檢驗封緘，並依地方政府調查之接種意願人數，先行配送部分劑量至57家接種點，同時訂於3月22日起，提供專責病房、負壓隔離病房或負責採檢之醫事人員接種。下一波疫苗何時要來，目前還沒有確定的時程，第二批疫苗將於禮拜三進行配送。資料來源：健康醫療網 AZ疫苗開打 陳時中帶頭施打健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊