刪Q出現恐懼傳遞鏈？基進黨指罷免方動員鄰長施壓

台灣基進組織部主任李雨蓁在臉書發文指出，有位海線的地方媽媽在地方社團裡發出不平，指有罷免方動員鄰長，施以人情壓力，讓民風純樸的中二選區民眾，感到非常為難。李雨蓁說，「如果你需要任何的協助，請與我們聯繫。」
李雨蓁指出，依公職人員選舉罷免法第98條，以強暴、脅迫或其他非法之方法為下列行為之一者，處五年以下有期徒刑：一、妨害他人競選或使他人放棄競選。二、妨害他人為罷免案之提議、連署或使他人為罷免案之提議、連署。前項之未遂犯罰之。李雨蓁臉書內容如下：那一刻，人們回想起了，在他們支配下的恐懼....近日服務處常接到民眾來電，表示自己在家收到罷免單，今天在網路上證實了這件事，有位海線的地方媽媽在地方社團裡發出不平，罷免方動員鄰長，施以人情壓力，讓民風純樸的中二選區民眾，感到非常為難。難道，里長、鄰長甘願淪為罷免方的打手嗎？就我們所知，有的人並不想做這些事，不只鄰長、里長，有一些被硬性規定須回收罷免份數的在地組織，也陸續發出微弱的求救訊號，他們認為自己又再次回到過去那個敢怒不敢言的年代，甚至成為恐懼散播的幫手。許多人都礙於人情和這樣的恐懼，即使認同柏惟，也只能簽署了；即使想幫忙，也只能袖手旁觀。柏惟當時來到這個選區，就是想要打破這種「#恐懼傳遞鏈」，誰才能擁有這樣的權勢去脅迫里長、鄰長與在地組織？誰才是這個恐懼的源頭？答案自在每個人心中。我們在明他們在暗，但我們要知道，我們是自由的，我們曾一起攜手戰勝過這些恐懼，黑暗不會總是壟罩大地，一起讓光透進來，灑落在這塊我們深愛的土地上。