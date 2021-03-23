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史上首則推文拍出！得標價飆破8200萬元

中央社

2021-03-23 11:17:33

▲由推特（Twitter）創辦人杜錫（Jack Dorsey）發出的史上第一條推文，今天被當作「不可替代代幣」（NFT）拍賣出去，得標價飆破290萬美元（約新台幣8230萬元）。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲由推特（Twitter）創辦人杜錫（Jack Dorsey）發出的史上第一條推文，今天被當作「不可替代代幣」（NFT）拍賣出去，得標價飆破290萬美元（約新台幣8230萬元）。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社舊金山22日綜合外電報導）由推特（Twitter）創辦人杜錫（Jack Dorsey）發出的史上第一條推文，今天被當作「不可替代代幣」（NFT）拍賣出去，得標價飆破290萬美元（約新台幣8230萬元）。
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拍賣平台Valuables by Cent的一則推文說：「杜錫同意了@sinaEstavi這個帳號所喊出的291萬5835.47美元。」
Valuables by Cent表示：「現在這則推文已在區塊鏈（blockchain）上打造好了。」
得標者的帳號資料顯示，擁有@sinaEstavi帳號的是區塊鏈技術相關的新創公司Bridge Oracle執行長艾斯塔維（Sina Estavi）。
杜錫表示，他將把這次拍賣所得捐給慈善機構。
2006年3月21日，杜錫在鍵盤打下：「剛剛設定好我的推特」（just setting up my twttr）這樣平凡無奇的話，發出後成了史上第一條推文，同時正式啟用推特這個全球通用的平台，後來在公民社會中，成為一股具爭議又占主導地位的力量。
艾斯塔維在推文中說：「我覺得再過幾年，人們會意識到那則推文的真正價值，正如同名畫『蒙娜麗莎』（Mona Lisa）一樣。」
Valuables by Cent的網站v.cent.co上貼出了杜錫這則史上第一條推文，以及這次競標的過程。
這次杜錫推文的拍賣，凸顯了人們對「不可替代代幣」（non-fungible token, NFT）的興趣激增。
不可替代代幣是在加密貨幣（cryptocurrencies）之後，運用同樣的區塊鏈技術，把物件轉變為虛擬蒐藏家的東西，且無法複製。
杜錫今天推文感謝@sinaEstavi，並表示，這次拍賣的所得，已經捐給在東非幫助窮人的非營利組織GiveDirectly。
艾斯塔維以@sinaEstavi這個帳號回覆杜錫說：「感謝你接受我的開價，我也很高興這些錢被捐給了慈善單位。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1100323
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