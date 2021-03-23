中醫大新竹附醫院長陳自諒打AZ疫苗 醫護更安心

（23）日

我是廣告 請繼續往下閱讀

為了避免施打後發生急性過敏反應，院方也在施打疫苗現場，安排醫護同仁隨時觀察緊急應變，打完後要觀察等待30分鐘，若有任何不適應，隨時由醫護人員立即治療。每個人打疫苗流程都一樣，要掃QRcode，回報健康狀況。