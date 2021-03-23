中醫大新竹附醫院長陳自諒打AZ疫苗 醫護更安心
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-03-23 11:35:25
中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒率領醫護人員，今（23）日上午在醫院施打AZ疫苗。陳自諒說，他已完成注射，打的時候並沒有疼痛感覺，可能是小時候常打針，這次是最不痛的一次。經過30分鐘休息，沒有任何不舒服的情況。
陳自諒說，他已打完疫苗第一劑注射，院方給他一張卡，預定8周後再來注射第二劑。院方也安排院內醫護人員依序來注射，建議打完疫苗一定要多喝水，還要多休息，以及注意體溫。陳自諒指出，雖然民眾對疫苗有疑問，但有經過嚴謹的人體試驗，他帶領施打疫苗，這是安全疫苗，也希望站在第一線，快速接受注射，希望今年底可恢復正常生活。特別感謝政府的安排，保護第一線醫護人員。感染科主任張凱音表示，院方是防疫專責醫院，本身負責防疫工作，院長帶頭打疫苗，讓醫護更安心。張凱音認為，疫苗是為了降低身在第一線的風險，保護自己，也才能保護同仁與家人，接受AZ疫苗注射。為了避免施打後發生急性過敏反應，院方也在施打疫苗現場，安排醫護同仁隨時觀察緊急應變，打完後要觀察等待30分鐘，若有任何不適應，隨時由醫護人員立即治療。每個人打疫苗流程都一樣，要掃QRcode，回報健康狀況。