資管男想當行政「面試一句踩地雷」！網急壞：絕對不錄取
編輯中心/綜合報導
2021-03-23 12:18:24
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名網友指出，本身是資管科系畢業的，最近決定想做行政類的工作，但面試時卻屢屢碰壁，讓他無奈大嘆「難道男生就不能做行政嗎？」
原PO於《Dcard》上發文，表示自己是資管系畢業，因程式開發能力較差，最近想選擇做行政人員的工作。但每次面試時，他總是會被問及「為何不從事資管的工作而從事行政工作？」而他也總是回答「本人對資管工作沒有到很有興趣，所以不想從事資管工作，然而對行政有一定的瞭解之外，以及我又很喜歡做行政工作，所以我才一直找行政工作」。但至今過了快一年，他指出每次不是對方已讀不回，要不就是面試後不予錄取而收尾，「要不然就是沒平衡感不會騎機車而遭退件」。面對求職受挫的困境，原PO也無奈發問「我常常在想又不是行政助理，難道男生就不能做行政嗎？請問前輩行政真的都是女生吃香嗎？但我也看過很多男生行政人員耶？？還是跟工作能力還是履歷有關」。問題一曝光，就引來許多網友討論，「不會騎機車的話，行政一職真的很難應徵到，通常行政工作都會需要用到機車，騎到郵局寄信之類的」、「其實行政的職缺競爭者本來就多，替代率也比較高」、「我遇過蠻多男性行政的欸？而且也蠻年輕的」、「是我就去程式開發了，行政取代性高到讓人很不安」。其中還有過來人指出原PO表明「對資管工作沒有到很有興趣」一句踩了地雷，直言「『不能說對資管沒興趣！！』不然你是白讀了嗎？！一定要說讀資管的時候也會修一些其他課程（行政相關）發現對行政很有興趣也有去了解」、「結果直說沒有興趣反而會讓人覺得你是不是上述課程都沒有學，也不喜歡才想來找行政的工作」。甚至有一名4、5年行政相關工作經歷的男網友分享經驗，「男生行政職在此。我是設計系畢業，一開始找行政職也很常被問怎麼沒去走設計跑來做行政，雖然我的真心話是：啊我就對設計沒興趣，不想整天應付客戶無止盡的修改，但明面上當然不是這樣回答。如果直接地說：我就是對我唸的科系沒興趣，對方會覺得那你來應徵我這邊的職缺是不是隨便亂投？要把你的劣勢轉為優勢，或至少讓劣勢看起來不那麼明顯。」（編輯：陳雅雲）