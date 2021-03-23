陪媽媽住院！她貼護理師「走光照」 網一看卻笑歪
編輯中心/綜合報導
2021-03-23 16:02:46
有一句話說「母女連心」，媽媽跟女兒間會有一種神奇的心靈感應，這是旁人無法理解的，沒想到有人連身體狀況都一樣。近日，就有網友分享，媽媽住院後很久沒上大號，護理師便餵媽媽瀉藥，但拉的人卻都是身為女兒的原PO，讓她哭笑不得之餘，也貼出「走光照」證明自己真的在醫院。貼文曝光後，意外成為網友關注的焦點。
原PO在《爆廢1公社》表示，媽媽從昨（22）天早上到今天早上，已經72小時沒大號，護理師在這段期間給了3次瀉藥，但每次媽媽吃完瀉藥，原PO就會想上廁所。到了半夜1時，護理師又想給瀉藥，她只好求饒「拜託，不要再餵了，拉的人都是我」。原PO接著指出，自己肚子真的很不舒服，拜託護理師晚一點再餵，也讓她休息一下，對方一聽也答應到早上再給瀉藥，沒想到媽媽終於上廁所了，這讓原PO鬆了一口氣，「拉得很乾淨、我才能喘息」，同時也搞笑貼出「護士走光照」跟大家分享，「高清無碼的！大家欣賞一下」。許多網友看完也相當驚訝，「媽媽使用替身符吧」、「您一直拉，應該不適合在病房陪媽媽吧」、「這跟老婆懷孕、老公孕吐的一樣欸」、「母女胃部也雲端共享」、「人家是母女連心，妳這也太深刻了」、「護士是把瀉藥給妳吃了嗎？怎麼是妳在拉」。許多網友也紛紛回應，「還真不知道什麼，走光，還高清無碼」、「好一個走光照，走的一個都不剩」、「被騙了，連半個護士都沒有」、「真的走光了」、「害我轉不過來還在找」、「護理士走光秀」。（編輯：許智超）