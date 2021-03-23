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新舊屋價差1倍！台中「捷運宅」隔條街2字頭變5字頭

記者賴志昶／台北報導

2021-03-23 14:15:40

▲中捷運線的市政府站新成屋與中古屋價差懸殊。（示意圖／台灣房屋提供）
▲中捷運線的市政府站新成屋與中古屋價差懸殊。（示意圖／台灣房屋提供）
台中捷運綠線將於25日重啟試營運，不過台中房市早已掀起逐捷運而居的熱潮。根據房仲統計，綠線各站屋齡3年內新成屋與3年以上中古屋價差做比較，其中緊鄰七期市政中心的市政府站，新成屋平均單價達54.5萬，足足比中古屋的25.9萬高出110.4％；同區段的水安宮站、文心森林公園站，也有94.4、71.6％的懸殊價差，使當地中古屋顯得經濟實惠；而價差最小的是南段的大慶站，新成屋25.6萬，與中古屋的20.5萬僅相差24.9％。
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▲台中捷運綠線新成屋、中古屋價差統計。（表／台灣房屋彙整）
▲台中捷運綠線新成屋、中古屋價差統計。（表／台灣房屋彙整）
綠線市中心三站的新舊屋房價天差地遠，是因站區房市「東邊中古西邊新」所致。台灣房屋南屯大墩特許加盟店店東梅國瑜分析，市政府等三站地跨五期及七期，其中文心路以東的五期開發飽和，近年鮮見新案，供給以15年以上的中古物件為主，價格也相對親民；西邊的七期，近年則有知名建商屢推大案，由於購地成本高，且新案多定位為景觀豪宅，因此房價表現高高在上，所以想省錢入主市中心捷運宅的買家，可將五期的中古屋列為尋屋重點。
梅國瑜進一步表示，文心路兩側不僅價格差很大，居住氛圍也不盡相同，東邊的五期發展早，坐擁公益大墩商圈，生活機能熱鬧便利，不過因屋齡較高，所以價格也比較親民；西邊的七期綠地環繞，道路和棟距均寬，因此景觀視野遼闊，豪宅推案集中，是台中含金量最高的住宅區。
有別於市中心新舊屋7成以上的驚人差距，綠線南段的大慶到烏日等站，新成屋、中古屋的價差均不到3成，其中大慶站更只有24.9％的落差。台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中表示，大慶站周邊的新成屋，早前土地取得成本相對便宜，且當地買盤以青壯年的上班族為主，使得業者在價格定位上採平實路線。
陳定中指出，由於同樣約每坪25萬的價位，在前一站豐樂公園只能往中古屋發展，來到大慶卻可以買到新房子，加上大慶站周邊商圈成熟，並享有中山醫醫學中心及雙鐵機能，後續還有十三期重劃區的開發遠景可期，使當地新成屋頗受消費者青睞。
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