日月潭碼頭引橋陡峭 遊客滑倒險象生
新頭殼newtalk
2021-03-23 14:47:16
連月大旱，日月潭水位下降，與滿水位時落差近11公尺。由於日月潭是國人重要的旅遊景點，搭船遊湖更是到日月潭旅遊不可錯過的行程，然而，大旱導致水位下降11公尺，落差相當大，日月潭多處碼頭引橋在低水位下，落差相當大，變得異常陡峭，朝露碼頭、水社碼頭的落差將近30度，遊客上下引橋時險象環生，日月潭今晨下了一場小雨，引橋濕滑，一位遊客走下引橋時不甚滑倒，引起友伴一陣尖叫！
「這也太陡了吧！」、「這怎麼走下啊？」、「這麼陡，看得我雙腳發軟！」、「用滾的比較快吧！」許多在水社碼頭準備登船的遊客看到陡峭的引橋，被眼前的場景嚇得愣住了，接著就脫口說出太陡，不曉得該怎麼往下走。不過，買了船票的遊客也沒有因為引橋太陡峭打退堂鼓。不少年紀大的遊客雙手緊抓著引橋的欄杆，雙腳橫著走，小心翼翼的在坡度極大的引橋上一步一步的往下走，年輕的爸爸媽媽們則是抱著孩子一步一步慢慢走，讓人看了捏了一把冷汗。日月潭水位降落差大，水社碼頭、朝露碼頭、玄光碼頭和依達邵碼頭均出現引橋落差極大的狀況，遊客登船遊湖前，必須先通過坡度陡峭的引橋的震撼教育！也由於坡度大易生危險，日月潭風管處日前也宣布朝露碼頭和玄光碼頭將封閉，以避免再有遊客滑倒受傷的狀況發生。新聞來源為Newtalk 新頭殼