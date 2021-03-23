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日月潭碼頭引橋陡峭　遊客滑倒險象生

新頭殼newtalk

2021-03-23 14:47:16

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
連月大旱，日月潭水位下降，與滿水位時落差近11公尺。由於日月潭是國人重要的旅遊景點，搭船遊湖更是到日月潭旅遊不可錯過的行程，然而，大旱導致水位下降11公尺，落差相當大，日月潭多處碼頭引橋在低水位下，落差相當大，變得異常陡峭，朝露碼頭、水社碼頭的落差將近30度，遊客上下引橋時險象環生，日月潭今晨下了一場小雨，引橋濕滑，一位遊客走下引橋時不甚滑倒，引起友伴一陣尖叫！
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「這也太陡了吧！」、「這怎麼走下啊？」、「這麼陡，看得我雙腳發軟！」、「用滾的比較快吧！」許多在水社碼頭準備登船的遊客看到陡峭的引橋，被眼前的場景嚇得愣住了，接著就脫口說出太陡，不曉得該怎麼往下走。不過，買了船票的遊客也沒有因為引橋太陡峭打退堂鼓。不少年紀大的遊客雙手緊抓著引橋的欄杆，雙腳橫著走，小心翼翼的在坡度極大的引橋上一步一步的往下走，年輕的爸爸媽媽們則是抱著孩子一步一步慢慢走，讓人看了捏了一把冷汗。
日月潭水位降落差大，水社碼頭、朝露碼頭、玄光碼頭和依達邵碼頭均出現引橋落差極大的狀況，遊客登船遊湖前，必須先通過坡度陡峭的引橋的震撼教育！也由於坡度大易生危險，日月潭風管處日前也宣布朝露碼頭和玄光碼頭將封閉，以避免再有遊客滑倒受傷的狀況發生。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
到日月潭觀光的遊客雙手抓著引橋的欄杆一步一步走去登船。 圖：張良一/攝
到日月潭觀光的遊客雙手抓著引橋的欄杆一步一步走去登船。 圖：張良一/攝
 
水社碼頭的引橋陡峭坡度將近30度，落差大，遊客緊抓欄杆小心翼翼的走下去。 圖：張良一/攝
水社碼頭的引橋陡峭坡度將近30度，落差大，遊客緊抓欄杆小心翼翼的走下去。 圖：張良一/攝
 
遊客在依達邵碼頭引橋上緊抓欄杆小心翼翼的走下去。 圖：張良一/攝
遊客在依達邵碼頭引橋上緊抓欄杆小心翼翼的走下去。 圖：張良一/攝
 
一位遊客往依達邵碼頭引橋走下去時，由於坡度大加上天雨路滑，走著走著滑倒了，引起同伴一陣尖叫。 圖：張良一/攝
一位遊客往依達邵碼頭引橋走下去時，由於坡度大加上天雨路滑，走著走著滑倒了，引起同伴一陣尖叫。 圖：張良一/攝
 
一位爸爸抱著孩子小心翼翼的在坡度極大的引橋上往下走，令人看了不禁捏了一把冷汗！ 圖：張良一/攝
一位爸爸抱著孩子小心翼翼的在坡度極大的引橋上往下走，令人看了不禁捏了一把冷汗！ 圖：張良一/攝
 
一位媽媽和友伴兩人牽著孩子的雙手走在陡峭的引橋上。 圖：張良一/攝
一位媽媽和友伴兩人牽著孩子的雙手走在陡峭的引橋上。 圖：張良一/攝
 
兩位遊客緊抓引橋欄杆往下走。 圖：張良一/攝
兩位遊客緊抓引橋欄杆往下走。 圖：張良一/攝
 
兩位爸爸抱著孩子走在日月潭朝露碼頭坡度極大的引橋上。 圖：張良一/攝
兩位爸爸抱著孩子走在日月潭朝露碼頭坡度極大的引橋上。 圖：張良一/攝
 
遊客搭船遊湖後走在坡度極大的朝露碼頭引橋上。 圖：張良一/攝
遊客搭船遊湖後走在坡度極大的朝露碼頭引橋上。 圖：張良一/攝
 
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