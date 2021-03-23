中共建黨百年不閱兵！習近平將發表重要談話

今年7月是中國共產黨建黨100週年，北京今(23日)上午舉行新聞發布會，宣布有關慶祝活動安排，往年中國重大慶祝活動舉行期間，解放軍通常會有重要安排，但今年的建黨百年慶祝活動卻沒有安排閱兵，而中國中央總書記、國家主席習近平也將出席，發表重要講話。

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綜合陸媒報導，23日在新聞發布會上，由中國中宣部副部長王曉暉，夥同中國中央組織部、中國中央黨史和文獻研究院、文化和旅遊部、中國中央軍委政治工作部等負責人，介紹中國共產黨成立100週年慶祝活動有關情況。面對傳媒

今年是否會舉行閱兵此問題時，中國中央軍委政治工作部主任助理李軍表示，根據黨中央和中央軍委的有關部署，在建黨百年慶祝活動中，沒有安排閱兵。

另外，據王曉暉介紹，中國中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將發表重要講話，還會向對黨有傑出貢獻、創造寶貴精神財富的黨員授予「七一勳章」，由習近平簽發證書，頒授勳章。

在慶祝活動部分，主要包括：開展黨史學習教育、舉行慶祝大會、開展「七一勳章」評選頒授和全國「兩優一先」評選表彰、舉辦大型主題展覽、舉辦文藝演出、召開理論研討會和座談會、創作推出一批文藝作品和出版物以及開展群眾主題宣傳教育活動。

在這之前，習近平曾於2月初與黨外人士座談時表示，2021年是實施「十四五」規劃、全面建設社會主義現代化國家新征程的第一年，將隆重慶祝中國共產黨成立100週年。