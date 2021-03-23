同框出席智慧城市展 蔡英文、柯文哲現場互動冷
記者丁上程／台北報導
2021-03-23 14:55:53
總統蔡英文今（23）日上午出席2021年智慧城市展，台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁以及新竹市長林智堅也都到場。外界也關注許久未同台的蔡英文與柯文哲兩人互動如何，不過兩人僅在入場時，柯文哲與鄭文燦一同陪同蔡英文入場，而在蔡頒發智慧城市創新應用獎給柯時，雙方也僅揮手與點頭致意。
總統蔡英文在致詞時提到，除了要勉勵各級政府同仁，要注重公私部門的跨領域合作，跳出本位主義充分溝通；此外針對資安問題，蔡英文也強調「資安就是國安」，智慧城市的應用中更要注意資安防護，由於是透過物聯網取得大量數據，也容易成為駭客攻擊目標。蔡強調政府與業界應積極強化資安技術，讓台灣的智慧城市既先進又安全。柯文哲則表示，世界經過新冠肺炎疫情後，不管是經濟或生活方式絕對跟過去不一樣。台灣在疫情之後，比較迫切要做的就是數位轉型，而在這個目標下，他認為政府不會比業界更了解市場，政府只是建立平台，讓業界跟個人在上面有效運作。柯強調，台灣ICT產業本來就相當有實力，如何在後疫情時代，面對新的局面，讓產業之間可以互相合作，在轉型過程也促進產業升級，這是今天智慧城市展最重要的目的。