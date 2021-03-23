當心全身麻醉引起的過敏性休克 良好的術前溝通不可少

37歲男性工作中跌倒傷及頸椎，造成四肢無力及麻木，至奇美醫學中心神經外科求診，經診斷為頸椎狹窄造成脊髓壓迫，醫師建議進行減壓手術。手術採全身麻醉，病患在麻醉誘導後血壓逐漸降低，經奇美醫麻醉部主治醫師王立楷給予大量靜脈輸液後無明顯改善，於是給予中等劑量的靜脈注射升壓劑。2分鐘後病患的心跳速率忽然變慢且心跳停止，於是進行心肺復甦術(CPR)並注射腎上腺素，心臟在1分鐘內恢復跳動。後將動脈導管接上「進階心血管監視儀」，判讀數據得知病人的周邊血管阻力過低、心輸出量過高，高度懷疑為過敏性休克，也因此推測為麻醉誘導時使用的肌肉鬆弛劑或抗生素所引起，故針對過敏性休克立即進行治療，患者的生命徵象逐漸回穩，急救過程順利且無後遺症。

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奇美醫學中心麻醉部主治醫師王立楷表示，全身麻醉時發生過敏性休克是一種少見但是非常危急的併發症，發生率大約是一至二萬分之一，嚴重者可能致死。根據統計，台灣每年約有兩百多人因藥物引起「過敏性休克」，若曾有藥物過敏的經驗，一定要在手術前的麻醉訪視與麻醉醫師詳細溝通，才能共同守護手術中的麻醉安全。

王立楷進一步說明，麻醉中病人發生術中低血壓的原因眾多，包括病人原有的疾病、隱藏性出血、心肌梗塞、麻醉藥物的作用、過敏…等，而醫材、麻醉藥物、消毒藥水、輸血…等情況，都有可能引發過敏，而最嚴重的是可能致命的過敏性休克(嚴重過敏)。過敏性休克症狀包括，心跳過快、過慢甚至停止、血壓大幅降低、支氣管痙攣等，可能在幾分鐘內發作，也可能幾小時後才表現出來。

▲新一代的「進階心血管監視儀」數據更容易判讀，能讓麻醉醫生進一步掌握病患生理變化（圖／記者林怡孜攝，2021,03,23）

奇美醫學中心麻醉部於10年前引進「進階心血管監視儀」，有別於一般傳統生命監測儀所能提供的資訊，「進階心血管監視儀」可以藉由分析動脈血壓波形，提供隱藏在血壓背後的資訊，以幫助麻醉醫師及早鑑別病人低血壓的原因並對症治療。「進階心血管監視儀」經常使用於重大手術與可能發生大出血的手術，如心肺開刀、切除腎臟等手術，多次幫助麻醉醫師成功救治手術中發生過敏性休克的病人，減少過敏性休克所產生的不良後果。