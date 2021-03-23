歐德集團新品牌「歐眠床墊OMAT」打造規律睡眠計畫

台灣家居業領導品牌歐德集團，秉持「生活從想法開始」的理念，提供消費者量身打造居家生活美學。受疫情影響多數國人無法出國旅行，轉而更加重視自身與家人的居住環境品質，3月適逢世界睡眠日，2021年的主題正好是規律睡眠，迎向健康；歐德集團趁勢推出新品牌「歐眠床墊OMAT」要以睡眠者的觀點出發，提倡「輕輕鬆鬆睡好覺做好夢」的睡眠美學理念。

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▲歐德集團董事長陳國都表示：集團品牌歐德系統傢俱、優渥實木、巧寓舍計、歐眠床墊產品線趨完整。（圖／資料照片）

× ▲歐德集團董事長陳國都表示：集團品牌歐德系統傢俱、優渥實木、巧寓舍計、歐眠床墊產品線趨完整。（圖／資料照片）

歐德集團董事長陳國都表示：「歐德除了提供系統傢俱及優渥實木傢俱，去年推出的巧寓舍計室內設計品牌及今日的歐眠床墊，為的就是解決消費者在居家裝潢上的大小事，提供全方位裝潢諮詢，讓消費者一站購足All in Order。」

▲歐德集團的愛用者藝人劉雨柔受邀擔任歐眠床墊發表會主持人，分享居家裝潢及挑選好床墊的重要性。（圖／資料照片）

× ▲歐德集團的愛用者藝人劉雨柔受邀擔任歐眠床墊發表會主持人，分享居家裝潢及挑選好床墊的重要性。（圖／資料照片）

近來剛置產對裝潢頗有心得的藝人劉雨柔出席當天開幕活動，愛健身的她與老公對於睡眠品質都非常要求，現代人生活步調緊湊，身心壓力大的狀況下，即使睡眠時間夠但不一定有良好的睡眠品質，睡不好除了增加許多疾病風險，對筋骨的傷害更不容小覷。劉雨柔大讚歐眠床墊貼心設置的專業「試躺間」，能在無壓的情境下盡情試躺，找到適合自己的床款。

▲歐德集團新品「歐眠床墊OMAT」 讓您輕輕鬆鬆睡好覺做好夢。（圖／資料照片）

× ▲歐德集團新品「歐眠床墊OMAT」 讓您輕輕鬆鬆睡好覺做好夢。（圖／資料照片）

「歐眠床墊」上市前特別邀請Order VIP們體驗、票選出10款最受歡迎的床墊，依支撐度及舒適性區分，以不同的大自然景致命名。其中最特別的是「晨曦/夜幕」款式，為一張左右兩邊軟硬度與舒適度不同的雙人床，依照日與夜的反差概念命名，讓喜愛不同躺感的夫妻、伴侶，能擇其所好，恣意徜徉在優美的睡眠環境中。

▲獨創專業無壓「試躺間」，買床墊送「三年一次終身床墊健檢服務」，歐眠讓消費者可以盡情的睡、安心的睡。（圖／資料照片）

× ▲獨創專業無壓「試躺間」，買床墊送「三年一次終身床墊健檢服務」，歐眠讓消費者可以盡情的睡、安心的睡。（圖／資料照片）

歐眠全系列床墊及周邊商品，皆為台灣製造，經由德國ECO實驗室認證，天然乳膠天然純度接近100%，水凝膠透氣性比一般泡棉高出2.7倍；使用比利時進口表布，符合歐盟Oeko-Tex 100認證，歐眠床墊更首創業界推出三年一次的「終身床墊健檢」服務，提供符合好眠需求的空間商品，讓每位睡眠者都能輕鬆鬆睡好覺做好夢。歐眠床墊結合優質睡眠、規劃舒眠美學空間，除了是消費者睡眠安全的管理者，更是陪您一起築夢的好夥伴。

▲OMAT GIRL歐眠女孩 教您如何挑選床，才能輕輕鬆鬆睡好覺做好夢。（圖／資料照片）

× ▲OMAT GIRL歐眠女孩 教您如何挑選床，才能輕輕鬆鬆睡好覺做好夢。（圖／資料照片）

▲歐眠床墊慶開幕，邀請小提琴老師炫技表演，帶來精彩的視覺以及聽覺的綜合饗宴。（圖／資料照片）