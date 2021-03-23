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網球／打完好輕鬆！曾俊欣接種新冠疫苗　只有施打處痠

記者鍾東穎/綜合報導

2021-03-23 15:40:57｜2021-03-23 16:07:32

我國網壇「夜市球王」曾俊欣今(23)日上午到台北和平醫院，接種新冠肺炎疫苗。（圖／曾育德提供）
▲「夜市球王」曾俊欣今(23)日上午到台北和平醫院，接種新冠肺炎疫苗。（圖／曾育德提供）
我國網壇「夜市球王」曾俊欣今(23)日上午到台北和平醫院，接種新冠肺炎疫苗，打完沒有特別不適的感覺，「只有打的地方有點痠痠的。」有疫苗防護「心情輕鬆一點」，預計26日赴葡萄牙再度展開職業賽事。
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曾俊欣和父親曾育德上個月在南非結束賽程，轉往塞爾維亞時，疑似檢疫及簽證溝通等問題，意外發生遭當地海關扣留等風波，所幸各界緊急救援，最後團隊平安返台。
被扣押當時，和一群陌生人共處一室，多數人還沒戴口罩，一度面臨染疫風險，這次出國征戰前，曾俊欣和父親今上午到台北和平醫院施打新冠疫苗，父子倆打完之都覺得很正常，曾爸完全沒有感覺，曾俊欣只有打的地方有點痠痠的感覺。
曾家父子預計在26日赴葡萄牙再度展開職業賽事，曾家父子打完後心情都很愉快，曾爸說，「打完之後當然心情也比較篤定，要謝謝政府和體育署讓選手都能先去打疫苗，這樣至少讓我們出國參加職業賽的心情也就會比較輕鬆一點。」
曾俊欣也在個人Instagram發文，表示接受新冠肺炎施打完成。
▲我國網壇「夜市球王」曾俊欣今(23)日上午到台北和平醫院，接種新冠肺炎疫苗。（圖／取自曾俊欣Instagram）
▲我國網壇「夜市球王」曾俊欣今(23)日上午到台北和平醫院，接種新冠肺炎疫苗，並發文表示施打完成。。（圖／取自曾俊欣Instagram）
 
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