赴台東殯儀館上香 邱國正：不分日夜搜救失聯飛官
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-23 15:42:55｜2021-03-23 15:46:23
空軍台東志航基地F-5E戰機隊昨日下午執行炸射訓練任務時，疑似發生擦撞，導致2架F-5E戰機墜海，造成中尉飛官羅尚樺殉職、上尉飛官潘穎諄失蹤。國防部長邱國正今（23）日前往志航基地，代表蔡英文總統慰問殉職飛官的家屬，同時親自指導失聯飛官搜救行動，不放棄任何希望。
邱國正在聽取完「0322專案」搜救任務報告後，為執行搜救任務等相關人員加油打氣。邱國正勉勵官兵，事件發生後，別因此喪志，前方還有許多任務等著大家一步一步完成，而現在最重要的，就是全力進行搜救任務。對於飛行員羅尚樺中尉為國殉職，邱國正感到相當不捨與沉痛，慰問家屬時表示，國防部會將遺眷當作自己的家人，盡力照顧，也請家屬一定要節哀保重。邱國正探慰失聯飛官潘穎諄的家屬時，指出搜救指揮所編成後，所有部隊不分空中、海上、地面，日夜進行搜救工作，國防部一定會盡全力進行搜救任務。隨後，邱國正也轉往台東市立殯儀館，向殉職飛官羅尚樺的靈位上香致祭，感謝羅尚樺的付出及為國犧牲奉獻，並再度向家屬表達關懷哀悼之意。