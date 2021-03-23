美議員籲與台灣洽簽FTA 王定宇深信：台美終完成簽署
新頭殼newtalk
2021-03-23 16:26:33
美國23名眾議員在美國時間18日致函敦促總統拜登（Joe Biden），與台灣開啟洽簽自由貿易協定（FTA）程序，信中強調，美國與台灣正式簽署FTA，不僅能為兩國創造巨大的經濟利益，也能加強美方在印太地區反制中國的影響力，讓盟友更有勇氣抵抗中國。對此，綠委王定宇深信，台美終究會完成FTA簽署。
美國眾議員麥克林（Lisa McClain）、匡希恆（John Curtis）、辛森（Ashley Hinson）金映玉（Young Kim）等人共同致函呼籲拜登，希望美國在台美貿易暨投資架構協定（TIFA）架構下與台灣啟動FTA洽簽程序。議員們透過信函指出，台灣目前是美國前幾大貿易夥伴，正式簽署FTA，能為兩國帶來強大的經濟利益，不只增加美國農業、製造業的機會，也可以擴大美國進入台灣食品、能源產業管道，且對美國企業來說，台灣的投資機會相當肥沃，尤其台灣積赴美設廠，為美國創造許多工作機會，也吸引多筆投資金額注入，如果台美簽署FTA，台積電的例子將可能在美國被複製。信函透露，簽署FTA除了帶來經濟效益外，也能為國家安全帶來好處，尤其中國近年來迅速成為美國與其他國家的威脅，台灣的經濟成長過去數十年來被迫仰賴中國投資，若美方與台灣簽署FTA，能加強美國在印太區域反制中國經濟的影響力，加上經濟承諾能讓美國在軍事部署上有加乘效果，盟友們也更有勇氣抵抗中國。對此，王定宇表示，我們感謝美國國會長期對台灣的支持和情誼，這次連署也是一波波促成台美簽署FTA的行動之一。然而FTA牽涉到二國間經濟項目的「取捨（Give and Take）」，是國內個別經濟項目和國家整體經濟利益的競合。王定宇說，外交關係上，台美這幾年已經升溫到四十年來的高峰，但是FTA的談判還要更多細節要完成，定宇相信台美終究會完成FTA簽署或類似的東西，但是還是要再花點時間的...新聞來源為Newtalk 新頭殼