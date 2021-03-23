《天堂M》騎士道改版3月24日登場！今晚看直播搶高級虛寶

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《天堂M》今晚7時30分於官方粉專直播上，邀請知名實況主丁特、小屁為玩家解析本次遊戲改版內容，線上再加碼放送最高級抽卡包、西域抽卡包、殷海薩的祝福等高級虛寶，並同步釋出全新聯盟戰玩法「吉爾塔斯突襲」以及三大副本「世界首領」、「底比斯沙漠」、「試煉副本」更新。遊戲橘子表示，此次改版騎士技能全面革新，新增獨有連續技「極致大師」技能、能夠挑釁敵方的「幻影之刃」技能、遠距離多目標範圍衝暈「眩暈之劍(專家)」、解除支撐和昏迷狀態，並恢復HP的「淨化(大師)」；騎士將成為遊戲中唯一具備連續技職業、同時為近戰職業中，唯一擁有「遠距範圍衝暈」能力的獨特職業。為了響應騎士改版，《天堂M》首度與beanfun!聯名推出史上最狂回饋活動－騎士寶箱，只要Lv.75以上(含)的玩家可在3月24日至4月6日間，每日登入遊戲獲得經驗值，並在隔日登入beanfun! 應用程式開啟遊戲服務領取「零用金寶箱」及「票券寶箱」。零用金寶箱開啟可隨機取得5元、10元、15元面額零用金、另外每日從前一日有開啟寶箱的玩家，加碼再抽出20名獲得6,666元零用金；「票券寶箱」則是每日可取得數字1至49其中一張變身卡，活動期間玩家與玩家之間可以透過beanfun!的贈送功能與朋友交換變身卡，最終於4月9日官方會抽出6張數字變身卡，依據對應官方開獎卡片數字相符程度，玩家最高將可獲得150萬元的零用金。
此外，《天堂M》與《新竹街口攻城獅》職業籃球隊，首度推出主題日聯名活動，主場例行賽將於3月27日、3月28日於新竹縣體育館登場，賽場將呈現《天堂M》遊戲視覺，並舉辦現場獨家活動，現場球迷朋友都有機會抽中限量天堂Ｍ騎士款籃球。3月28日還會特別邀請新生代主持人何美、陳瑀希(小茉莉)擔任神秘嘉賓，進行性感熱血的舞蹈表演、舉行開球儀式。