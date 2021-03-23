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士院國民法官模擬法庭　蔡總統親臨旁聽

中央社

2021-03-23 16:07:01

蔡英文
▲士林地院舉辦國民法官模擬法庭，總統蔡英文到場旁聽。（圖／總統府提供）
（中央社記者蕭博文台北23日電）士院今天舉辦國民法官模擬法庭，總統蔡英文到場旁聽，這是總統首度參與國民法官模擬法庭。司法院長許宗力說，國民法官是重大政策，士院對於模擬法庭非常有經驗，因此邀請總統出席。
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總統旁聽「開審陳述」程序，待審判長宣布休庭後即離去，歷時約半小時。
士林地方法院新聞稿指出，為推動國民法官法，使審、檢、辯三方熟悉新制操作，累積操作經驗，並使更多民眾藉由事前參與，讓國民法官制度運作更完善，今天起連續3日在刑事第一法庭，進行今年首場國民法官模擬法庭演練。
士院表示，本次模擬法庭以擬真方式演練，檢方挑選的模擬案例，是一名男子懷疑妻子與他人交往，甚至在他入監時進行流產手術，憤而持改造手槍前往妻子工作地點，要求妻子與他一同離開遭拒，持搶對妻子頭部射擊致死，本次模擬法庭焦點將集中在量刑辯論。
士院指出，本次模擬法庭從國民法官複選名冊中，隨機抽選120名候選國民法官，計有46名候選國民法官到庭參與國民法官的選任，最終選出6名國民法官及4名備位國民法官。
士院表示，總統蒞臨第一法庭，旁聽檢察官、辯護人的「開審陳述」，由檢察官及辯護人分別說明對案件事實的主張，以及有哪些證據可以證明他們所主張的事實為真。
此外，司法院長許宗力、司法院副院長蔡炯燉、秘書長林輝煌、台灣高等法院院長李彥文、法務部長清祥、全國律師聯合會理事長陳彥希等人，也都到場旁聽。
蔡清祥表示，總統非常關心國民法官法的實施，今天親自來看，一定會有所指示，法務部會進一步檢討，看檢方有無需要配合的地方。（編輯：李亨山）1100323
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