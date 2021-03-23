微星今年營收拚增兩位數　適度反映成本增加

（中央社記者吳家豪台北23日電）電競大廠微星董事長徐祥表示，因記憶體等上游零件漲價，微星會適度反映成本增加，以維持穩定毛利；受惠市場需求仍暢旺，今年營收有望成長兩位數百分比。
微星今天召開法人說明會，徐祥指出，今年第1季微星推出許多新產品，對毛利改善應該有正面幫助。第2季預期晶片大廠英特爾和繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）將推出新品，加上市場供不應求，整體有漲價效應，微星今年前2月毛利比以往明顯進步，今年對毛利有比較正面的看法。由於3月起運費趨於穩定，徐祥認為，微星致力管控費用後，今年整體費用率應該會降低，看好今年整體營收有望成長兩位數百分比。另為滿足市場需求，微星今年規劃提高產能10%至20%，主要在中國2個廠和台灣廠生產。東南亞雖有評估設廠，但仍有其他限制，暫時沒考慮在東南亞生產。談到是否漲價，徐祥說，市場價格由供需決定，顯示卡、筆電因為缺貨，部分產品價格偏高。受限於歐盟等地法規，微星不能擅自調整終端售價，目前部分產品價格偏高，是因為通路商要維持相當程度的獲利，包括記憶體等零件都有漲價趨勢，微星為維持穩定毛利，會適當反映整體成本增加。由於宅經濟效應帶動電競筆電、主機板及顯示卡出貨，微星2020年合併營收達新台幣1465.03億元，年增21.6%，創歷年新高；營業淨利91.88億元，年增54.4%，稅後淨利79.6億元，年增42.5%，每股盈餘（EPS）9.42元，寫下近20年新高。董事會決議將發放現金股利每股6.1元，配發率約65%。從產品營收占比來看，2020年微星以零組件產品占53%最多，其次為系統產品占43%、其他產品占4%。以地區別來看，微星美洲地區營收占比從2019年的27%增加到2020年30%，主要因為拓展大型通路；泛歐地區（EMEA）及亞太地區2020年分別占營收37%、33%。微星總經理黃金請指出，2019年因清理加密貨幣挖礦用顯示卡庫存，造成一些衰退。2020年隨著市場需求提升，微星把握成長機會，在員工努力及供應商的支持下，達到非常好的成績。黃金請說，微星從2010年開始專注在電競事業，為滿足各區域及不同客戶需求，每個事業體都提供完整的產品組合。例如電競產品用戶除了玩遊戲之外，也會用於工作，因為電競產品具備高效能；這幾年微星也深耕周邊產品，因應電競客戶需求，有助提升整體競爭力。（編輯：張均懋）1100323