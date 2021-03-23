台鐵新自動售票機亮相　具行動支付及退票功能

台鐵現有自動售票機因已逾使用年限，加上為符合科技時代需求，重新規劃設計多功能自動售票機，滿足旅客需求。台鐵今天下午在台北車站首次展示新式自動售票機。台鐵說，新型自動售票機將現有按鍵式非對號列車自動售票機及專為發售對號列車的自動售票機整併合一，除可使用現金、信用卡外，新增導入行動支付（Applepay、 Google pay、Samsung pay等）的購票、取票功能，還能以現金進行4大電子票證加值，並具備國內軌道運輸獨有的車票退票功能。台鐵考量身障者需求，將多功能自動售票機分成「一般型」及「無障礙型」，無障礙型除降低操作介面高度外，並具備「零錢多枚投」功能，旅客可將不同幣值零錢整把投入漏斗狀投幣口後，即可自動數幣並找零。為讓民眾提早體驗新型多功能自動售票機，台鐵從今天至29日，分別於台北、台中、高雄、花蓮4個車站，每天上午11時到晚上7時辦理民眾體驗活動，旅客可以先睹為快並進行實際模擬操作。台鐵表示，新型自動售票機將分3階段建置，第1階段預計8月前於南港站、松山站、台北站、板橋站、桃園站、台中站、台南站、高雄站、宜蘭站、羅東站、花蓮站和台東站等38個車站，建置144台；第2階段將於明年3月以前完成144台建置，並於明年10月前再完成第3階段的144台建置，到明年10月全線可完成432台新型自動售票機更新。（編輯：管中維）1100323